Як морози впливають на роботу генераторів, та що важливо знати, щоб техніка не вийшла з ладу, в інтерв'ю УНІАН розповів інженер Дмитро Король, передає 24 Канал.

Скільки часу генератор може працювати без перерви?

Усе залежить від класу генератора:

Дешеві побутові моделі витримують 6 – 8 годин безперервної роботи, після чого потрібна пауза 30 – 60 хвилин.

Якісні побутові генератори від відомих брендів – 8 – 15, інколи до 20 годин.

Промислові генератори можуть працювати майже безперервно, але навіть їм бажано робити зупинку після приблизно 24 годин роботи.

Щоб подовжити строк служби генератора, потрібно регулярно міняти масло – бажано раз на тиждень при інтенсивному використанні. Крім того, слід:

перевіряти повітряні фільтри – вони не мають бути забиті або в маслі;

не ігнорувати сторонні шуми чи нестабільну роботу.

обов'язково заземлювати генератор – це захищає техніку та електроприлади.

Близько 60% поломок стаються через неправильне підключення. Найнебезпечніше – коли генератор працює паралельно з міською мережею. У разі відновлення електропостачання виникає зворотний струм, і генератор може згоріти. Ще одна помилка – коли агрегат намагається живити не лише будинок, а й сусідні об'єкти, що швидко призводить до перевантаження. Найкраще рішення – встановлення АВР (автоматичного вводу резерву), який сам перемикає живлення і не допускає одночасної роботи двох джерел.

Чи заважає мороз роботі генератора?

Низькі температури самі по собі не є критичними. Більшість генераторів розраховані на роботу взимку. Єдина суттєва різниця – зростає витрата пального, адже частина енергії йде на прогрів двигуна та електроніки. За температур нижче 10 – 15 градусів морозу споживання може зрости на 5– 10 відсотків.

У сильні морози можливі поодинокі проблеми. Наприклад, замерзання конденсату або викид масла. Але під час роботи генератор сам себе нагріває: температура ключових вузлів перевищує 50 градусів тепла, тому холод рідко стає вирішальним фактором.

Зверніть увагу! Генератор не можна ставити на балконі. Під час роботи він виділяє чадний газ, який не має запаху й кольору та може швидко накопичуватися в квартирі навіть при відкритих вікнах. Це загрожує серйозним отруєнням і смертю. Крім того, генератор сильно нагрівається й вібрує, що підвищує ризик пожежі, особливо поруч із легкозаймистими речами. Балкони взагалі не призначені для роботи техніки з двигуном внутрішнього згоряння.

Що ще, окрім генераторів, рятує під час блекаутів?

