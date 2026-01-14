Користувач Threads max_go_pro_ua розповів, як зігрітися в холодній квартирі. Він зауважив, що головна мета – створити максимально ізольований простір і зберігати тепло власного тіла, передає 24 Канал.
Як зберегти в оселі тепло, коли немає опалення?
Створіть "теплу кімнату"
- Не намагайтеся обігріти всю квартиру. Оберіть одну кімнату, де ви будете перебувати всі разом.
- Найменшу кімнату легше нагріти диханням та теплом тіл. Бажано, щоб вона була в центрі будинку (мала менше зовнішніх стін).
- Щільно зачиніть двері в інші приміщення. Щілини під дверима заткніть ковдрами або одягом.
- Якщо є туристичний намет, поставте його прямо на ліжко або килим. В наметі температура буде на 5 – 7 градусів вищою.
Максимально ізолюйте вікна
Через вікна втрачається до 30% тепла.
- Штори та ковдри: Завісьте вікна щільними шторами, а ще краще – ковдрами.
- Герметизація: Перевірте, чи не сифонить з рам. Заклейте щілини скотчем або закладіть поролоном/ватою.
- Світлий день: Якщо світить сонце, відкривайте штори, щоб промені трохи нагріли скло та кімнату. Щойно сонце сідає – закривайте все наглухо.
Одягайтеся за принципом "капусти"
- Термобілизна або тонка бавовняна футболка (відводить вологу).
- Светр або фліс (створює повітряний прошарок).
- Верхній одяг (жилетка або куртка).
- Обов'язково шапка та теплі шкарпетки – велика частина тепла втрачається через голову та ноги.
Створіть вдома "теплу кімнату", якщо немає ані світла, ані опалення / Фото Pexels
Як зігрітися без електрики
- Грілки: Наберіть гарячу воду (якщо вона ще є в крані або збережена в термосах) у пластикові пляшки. Покладіть їх у ліжко або під куртку. Обмотайте пляшку тканиною, щоб не обпектися і щоб вона довше тримала тепло.
- Свічки: Кілька свічок можуть трохи підняти температуру в маленькій закритій кімнаті.
- Рух: Не сидіть нерухомо. Легка руханка або просто ходьба по кімнаті розганяють кров.
Зверніть увагу! Як пише The Conversation, Всесвітня організація охорони здоров’я радить підтримувати мінімум 18°C у приміщенні, бо нижчі температури можуть шкодити здоров’ю.
Що додати до інтер'єру, щоб оселя стала теплішою?
З настанням холодів важливо зробити дім теплим і затишним. Це можна зробити не тільки за допомогою обігрівачів, а й за допомогою дизайну: м'яких текстур, теплих кольорів, правильного освітлення та натуральних матеріалів.
- М'які текстури: пледи, покривала, подушки різних розмірів роблять простір затишнішим.
- Штори: товсті штори зберігають тепло і блокують шум.
- Освітлення: теплі лампи, свічки, гірлянди створюють комфортну атмосферу; теплі кольори додають відчуття тепла.
- Розстановка меблів: дивани краще ставити на 30 – 40 сантиметрів від радіаторів, щоб тепло циркулювало і опалення працювало ефективно.