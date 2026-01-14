Пользователь Threads max_go_pro_ua рассказал, как согреться в холодной квартире. Он заметил, что главная цель – создать максимально изолированное пространство и сохранять тепло собственного тела, передает 24 Канал.
Как сохранить в доме тепло, когда нет отопления?
Создайте "теплую комнату"
- Не пытайтесь обогреть всю квартиру. Выберите одну комнату, где вы будете находиться все вместе.
- Наименьшую комнату легче нагреть дыханием и теплом тел. Желательно, чтобы она была в центре дома (имела меньше внешних стен).
- Плотно закройте двери в другие помещения. Щели под дверью заткните одеялами или одеждой.
- Если есть туристическая палатка, поставьте ее прямо на кровать или ковер. В палатке температура будет на 5 – 7 градусов выше.
Максимально изолируйте окна
Через окна теряется до 30% тепла.
- Шторы и одеяла: Завесьте окна плотными шторами, а еще лучше – одеялами.
- Герметизация: Проверьте, не сифонит ли из рам. Заклейте щели скотчем или заделайте поролоном/ватой.
- Светлый день: Если светит солнце, открывайте шторы, чтобы лучи немного нагрели стекло и комнату. Как только солнце садится – закрывайте все наглухо.
Одевайтесь по принципу "капусты"
- Термобелье или тонкая хлопковая футболка (отводит влагу).
- Свитер или флис (создает воздушную прослойку).
- Верхняя одежда (жилетка или куртка).
- Обязательно шапка и теплые носки – большая часть тепла теряется через голову и ноги.
Создайте дома "теплую комнату", если нет ни света, ни отопления / Фото Pexels
Как согреться без электричества
- Грелки: Наберите горячую воду (если она еще есть в кране или сохранена в термосах) в пластиковые бутылки. Положите их в кровать или под куртку. Обмотайте бутылку тканью, чтобы не обжечься и чтобы она дольше держала тепло.
- Свечи: Несколько свечей могут немного поднять температуру в маленькой закрытой комнате.
- Движение: Не сидите неподвижно. Легкая зарядка или просто ходьба по комнате разгоняют кровь.
Обратите внимание! Как пишет The Conversation, Всемирная организация здравоохранения советует поддерживать минимум 18°C в помещении, потому что более низкие температуры могут вредить здоровью.
Что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее?
С наступлением холодов важно сделать дом теплым и уютным. Это можно сделать не только с помощью обогревателей, но и с помощью дизайна: мягких текстур, теплых цветов, правильного освещения и натуральных материалов.
- Мягкие текстуры: пледы, покрывала, подушки разных размеров делают пространство более уютным.
- Шторы: толстые шторы сохраняют тепло и блокируют шум.
- Освещение: теплые лампы, свечи, гирлянды создают комфортную атмосферу; теплые цвета добавляют ощущение тепла.
- Расстановка мебели: диваны лучше ставить на 30 – 40 сантиметров от радиаторов, чтобы тепло циркулировало и отопление работало эффективно.