Так, в своей гостиной Дженнифер изысканно и профессионально комбинирует современность и винтажность, пишет Homes and gardens.

Как Дженнифер Энистон оформила свою гостиную?

В гостиной Дженнифер соединила антикварную мебель – старое кожаное кресло-клубный стул и потертый ковер – с современными предметами: темной деревянной тумбой и лаконичными аксессуарами.

Как следствие – получилось пространство, которое одновременно теплое, уютное и стильно оформленное.

Гостиная Дженнифер Энистон: смотрите фото

Чтобы совместить старое и новое без хаоса, важно соблюдать баланс:

слишком много старины является устаревшим на вид;

слишком современные вещи делают пространство холодным.

Здесь помогает комбинация текстур и цветов: темно-сине-серые стены подчеркивают теплые оттенки кожаного кресла и ковра, а деревянные рамки и тумба добавляют глубины.

Чтобы воссоздать стиль актрисы в собственной гостиной, можно выбрать следующую мебель:

Кожаное кресло – vintage или современное из кожи, которая со временем красиво стареет.

Ковер – антикварный или винтажный стиль, можно выбрать даже машинного производства, чтобы его было легче чистить.

Тумба/шкаф – темное дерево, текстурированные дверцы.

Лампа и мелкие аксессуары – могут быть яркими и необычными, чтобы добавить индивидуальности.

Рамы для картин – контрастные, подчеркивают оттенки мебели, создавая целостность композиции.

Даже если у вас нет настоящих антикварных вещей, современная мебель и винтажные элементы в сочетании с правильными цветами стен могут создать уютную, стильную и сбалансированную гостиную, как у Дженнифер Энистон.

Как сочетать современную и антикварную мебель?

Как пишет The Spruce, самые интересные интерьеры – это те, что не привязаны к конкретной эпохе, а гармонично сочетают старые и новые вещи.

Что считать антиквариатом и винтажем:

Антиквариат – мебель старше 100 лет;

Винтаж – от 20 до 100 лет;

Современная – менее 20 лет, включая актуальные новинки.

Основные советы для сочетания мебели:

Находите баланс

Сочетайте любимые вещи, а не создавайте "каталог" мебели. Старые и тяжелые деревянные предметы лучше ставить возле стен, легкие – рядом с массивными. Играйте с пропорциями, цветами, принтами и текстурами, чтобы сочетание имело естественный вид.

Форма и функция

Антикварная мебель часто имеет сложную резьбу или декоративные элементы. Комбинируйте обтекаемые современные линии со сложными изгибами антиквариата. Металлические или деревянные элементы помогают "подчеркнуть ноги" мебели и не делают пространство старомодным.

Обновляйте и переделывайте

Не все старые вещи нужно оставлять в оригинальном виде. Перекраска, новая обивка или легкое обновление добавляют современного ощущения без потери шарма. Даже старые кресла можно сделать комфортными, заменив пружины и наполнитель.

Объединяйте цветом

Использование одной палитры цветов помогает совместить различные стили. Например, белый цвет на старой и новой мебели создает ощущение целостности.

Выбирайте акцентные предметы

Большой антикварный предмет (шкаф, кровать, стол) может стать центром внимания в современном интерьере. Также можно использовать крупные декоративные элементы: зеркала, ковры, подсвечники.

Начните с мелких деталей

Если боитесь масштабных изменений, начните с маленьких предметов: столиков, табуретов, зеркал или освещения.

Сочетание старого и нового работает лучше всего, когда есть баланс, внимание к форме и пропорциям, а цвет и детали объединяют пространство.

