Обычный йогурт – это дешевый способ защитить жилье от перегрева. Об этом пишет Heatwave Toolkit.
Как йогурт помогает охладить дом?
Если нанести йогурт на внешнюю сторону окон, он создает временное светоотражающее покрытие. Оно уменьшает проникновение тепла в дом, но при этом пропускает свет.
Когда йогурт высыхает, на стекле образуется матовая пленка, похожая на эффект матового стекла, которая отражает солнечные лучи.
Рекомендуется:
- наносить йогурт валиком для краски;
- оставлять небольшие прозрачные участки на уровне глаз с помощью малярной ленты;
- после завершения жары просто смыть покрытие водой.
В Heatwave Toolkit уверяют, что неприятного запаха не будет. Также йогурт не привлекает насекомых и грызунов.
Йогурт на окне образует защитную пленку / Фото Pinterest
6 способов охладить дом и себя в жару
Когда температура резко повышается, есть несколько простых способов уменьшить перегрев в квартире и лучше чувствовать себя. О них пишет BBC.
Запускайте прохладный воздух
Открывайте окна с противоположных сторон дома, чтобы создать сквозняк. Это помогает вывести горячий воздух и впустить более прохладный. Лучше всего проветривание делать ночью или утром, когда на улице еще не жарко. Если окна только с одной стороны, откройте двери и используйте вентилятор для циркуляции воздуха. Также можно открывать чердачные люки – теплый воздух поднимается вверх и выходит наружу.
Защищайтесь от жары днем
В самое жаркое время держите окна закрытыми, а шторы или жалюзи – закрытыми, особенно с солнечной стороны. Так вы не будете впускать горячий воздух внутрь.
Используйте вентилятор
Вентилятор – простой и недорогой способ охлаждения. Его можно поставить возле открытого окна, чтобы затягивать прохладный воздух с улицы. Дополнительный эффект дает лед или холодная вода перед вентилятором – воздух становится свежее. Но если температура превышает 35 градусов тепла вентилятор может быть менее эффективным, потому что просто гоняет горячий воздух.
Избегайте лишнего тепла в доме
Бытовая техника сильно нагревает помещение: плита, духовка, стиральная машина, посудомойка.
Также уменьшайте влажность в помещении:
принимайте короткий прохладный душ;
вытирайте лишнюю воду в ванной;
выносите комнатные растения на балкон или на улицу.
Охлаждайте собственное тело
Теплый (не ледяной) душ помогает снизить температуру тела. Также можно прикладывать холодный компресс или бутылку с водой, носить легкую одежду из хлопка или льна, выбирать свободный крой.
Найдите прохладное место
Если дома очень жарко, можно пойти в общественные места с кондиционером: библиотеки, торговые центры, спорткомплексы.
Как с помощью штор охладить дом?
В жару квартира быстро нагревается, а кондиционер повышает расходы на электроэнергию. Впрочем, можно охладить дом проще – с помощью правильного оформления окон.
Эффективнее всего работают шторы и жалюзи. Плотные или с подкладкой они блокируют солнечные лучи и уменьшают нагрев комнаты. Хорошо работает и сочетание: легкие шторы рассеивают свет, а плотные – защищают в самые жаркие часы.
Также важен цвет: светлые оттенки отражают солнце и меньше нагреваются, а темные наоборот поглощают тепло.
Лучший вариант для защиты от жары – шторы blackout. Они почти полностью блокируют свет, помогают удерживать прохладу и защищают мебель от выгорания.