Звичайний йогурт – це дешевий спосіб захистити житло від перегріву. Про це пише Heatwave Toolkit.

Як йогурт допомагає охолодити будинок?

Якщо нанести йогурт на зовнішню сторону вікон, він створює тимчасове світловідбивне покриття. Воно зменшує проникнення тепла в дім, але при цьому пропускає світло.

Коли йогурт висихає, на склі утворюється матова плівка, схожа на ефект матового скла, яка відбиває сонячні промені.

Рекомендується:

наносити йогурт валиком для фарби;

залишати невеликі прозорі ділянки на рівні очей за допомогою малярної стрічки;

після завершення спеки просто змити покриття водою.

У Heatwave Toolkit запевняють, що неприємного запаху не буде. Також йогурт не приваблює комах і гризунів.

Йогурт на вікні утворює захисну плівку / Фото Pinterest

6 способів охолодити дім і себе в спеку

Коли температура різко підвищується, є кілька простих способів зменшити перегрів у квартирі та краще почуватися. Про них пише BBC.

Запускайте прохолодне повітря

Відкривайте вікна з протилежних боків будинку, щоб створити протяг. Це допомагає вивести гаряче повітря і впустити прохолодніше. Найкраще провітрювання робити вночі або зранку, коли надворі ще не спекотно. Якщо вікна лише з одного боку, відкрийте двері та використовуйте вентилятор для циркуляції повітря. Також можна відкривати горищні люки – тепле повітря піднімається вгору і виходить назовні.

Захищайтеся від спеки вдень

У найспекотніший час тримайте вікна зачиненими, а штори або жалюзі – закритими, особливо з сонячного боку. Так ви не впускатимете гаряче повітря всередину.

Використовуйте вентилятор

Вентилятор – простий і недорогий спосіб охолодження. Його можна поставити біля відкритого вікна, щоб затягувати прохолодне повітря з вулиці. Додатковий ефект дає лід або холодна вода перед вентилятором – повітря стає свіжішим. Але якщо температура перевищує 35 градусів тепла вентилятор може бути менш ефективним, бо просто ганяє гаряче повітря.

Уникайте зайвого тепла в домі

Побутова техніка сильно нагріває приміщення: плита, духовка, пральна машина, посудомийка.

Також зменшуйте вологість у приміщенні:

приймайте короткий прохолодний душ;

витирайте зайву воду у ванній;

виносьте кімнатні рослини на балкон або надвір.

Охолоджуйте власне тіло

Теплий (не крижаний) душ допомагає знизити температуру тіла. Також можна прикладати холодний компрес або пляшку з водою, носити легкий одяг з бавовни або льону, обирати вільний крій.

Знайдіть прохолодне місце

Якщо вдома дуже спекотно, можна піти в громадські місця з кондиціонером: бібліотеки, торгові центри, спорткомплекси.

Як за допомогою штор охолодити дім?

У спеку квартира швидко нагрівається, а кондиціонер підвищує витрати на електроенергію. Втім, можна охолодити дім простіше – за допомогою правильного оформлення вікон.

Найефективніше працюють штори та жалюзі. Щільні або з підкладкою вони блокують сонячні промені й зменшують нагрів кімнати. Добре працює і поєднання: легкі штори розсіюють світло, а щільні – захищають у найспекотніші години.

Також важливий колір: світлі відтінки відбивають сонце і менше нагріваються, а темні навпаки поглинають тепло.

Найкращий варіант для захисту від спеки – штори blackout. Вони майже повністю блокують світло, допомагають утримувати прохолоду і захищають меблі від вигорання.