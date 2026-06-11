Про кольори, які не набридають, легко адаптуються до різних стилів і не втрачають актуальності навіть через десятиліття, розповіла користувачка тіктоку з ніком @sofijka_interior.

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Саме такі комбінації допомагають створити інтер'єр, який не доведеться кардинально оновлювати після кожного нового тренду.

Які кольори інтер'єру довго зберігають актуальність?

Гнила вишня та білий мармур

Глибокий винно-бордовий відтінок додає простору благородності та характеру, а білий мармур робить його легшим і вишуканішим. Такий дует часто використовують у кухнях, ванних кімнатах та акцентних зонах вітальні. Гнила вишня чудово поєднується з латунними деталями, а мармур допомагає уникнути відчуття перевантаженості.



Гнила вишня та білий мармур / Фото Pinterest

Графіт та сірий мармур

Для тих, хто цінує стриманість і сучасну естетику, графітові фасади у поєднанні з сірим мармуром залишаються одним із найбільш універсальних рішень. Такий інтер'єр виглядає дорого, але не кричуще. Він однаково добре вписується як у мінімалізм, так і в більш класичні простори.



Графіт та сірий мармур / Фото Pinterest

Теракотово-коричневий та чорний мармур

Теплі землисті відтінки останніми роками стали справжнім фаворитом дизайнерів. Теракотово-коричневий колір додає затишку, а чорний мармур із виразними прожилками створює ефектний контраст. Це рішення особливо вдало виглядає у просторих кухнях та вітальнях із великою кількістю природного світла.

Теракотово-коричневий та чорний мармур / Фото Pinterest

Оливково-сірий та горіх

Оливкові відтінки вже давно перестали бути короткочасним трендом. У поєднанні з натуральним горіховим деревом вони створюють спокійний, теплий та водночас елегантний інтер'єр. Така палітра добре працює у спальнях, кабінетах та кухнях, де хочеться досягти атмосфери затишку без надмірної декоративності.



Оливково-сірий та горіх / Фото Pinterest

Антрацит та дуб

Контраст темного антрациту й теплого дуба вважається одним із найвдаліших рішень для сучасних інтер'єрів. Холодний глибокий відтінок врівноважується природною текстурою дерева, завдяки чому простір не виглядає надто суворим. Це поєднання часто використовують для кухонних гарнітурів, вбудованих шаф та оформлення віталень.



Антрацит та дуб / Фото Pinterest

Чому саме ці кольори не виходять із моди?

Секрет їхньої популярності полягає у балансі. Природні текстури дерева та каменю не втрачають актуальності, а глибокі складні відтінки легко поєднуються з нейтральною базою. Крім того, такі інтер'єри можна оновлювати без масштабного ремонту.

Достатньо змінити текстиль, декор чи освітлення, щоб освіжити простір, не відмовляючись від основної кольорової концепції. Саме тому дизайнери радять під час ремонту робити ставку не лише на модні тенденції, а й на рішення, які залишатимуться стильними незалежно від того, що диктуватиме інтер'єрна мода через п'ять чи десять років.