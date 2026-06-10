Користувачка тіктоку з ніком @блог шрамко розповіла, про які рішення у ремонті своєї квартири вона пошкодувала.

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Які рішення є не найвдалішими у ремонті?

Гострі кути на дверних ручках

Лаконічні ручки з чіткими геометричними формами стали одним із символів сучасного мінімалізму. Однак на практиці вони можуть виявитися не такими зручними. Особливо це стосується моделей із вираженими гострими кутами.

Проходячи повз, легко зачепитися одягом або боляче вдаритися рукою чи стегном. Якщо в домі є маленькі діти, таке рішення може бути ще менш безпечним. Фахівці радять віддавати перевагу округлим формам, які не поступаються у стилі, але значно комфортніші у використанні.



Гострі кути на дверних ручках є не надто практичними / Фото Pinterest

Вузькі щілини під меблями

Прагнення зробити інтер'єр "легшим" часто призводить до вибору меблів на невисоких ніжках. Однак якщо відстань між підлогою та меблями надто мала, вона перетворюється на справжню пастку для пилу.

Робот-пилосос туди не заїде, а звичайною шваброю дістатися також буде непросто. У результаті в цих місцях накопичується бруд, який доводиться прибирати вручну. Дизайнери радять обирати один із двох варіантів:

або меблі, під якими легко проходить робот-пилосос,

або конструкції, що стоять безпосередньо на підлозі без щілин.

Так можна заощадити багато часу на прибиранні.

Білі плінтуси

Контрастні білі плінтуси давно вважаються ознакою дорогого інтер'єру. Вони підкреслюють лінії приміщення та добре поєднуються зі світлими стінами. Втім, у повсякденному житті вони потребують постійного догляду.

На білій поверхні дуже помітні пил, сліди від взуття, шерсть домашніх тварин та навіть найменші подряпини. Тому перед тим, як зупинити свій вибір на такому варіанті, варто чесно оцінити, чи готові ви до регулярного прибирання.



На білих плінтусах дуже помітно пил / Фото Pinterest

Сучасний ремонт – це завжди пошук балансу між модними тенденціями та щоденним комфортом. Рішення, які чудово виглядають у шоурумах або на фотографіях у соцмережах, не завжди підходять для реального життя.

Саме тому перед остаточним вибором варто поставити собі просте запитання: чи буде цей елемент інтер'єру зручним не лише сьогодні, а й через кілька років використання.