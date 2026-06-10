Пользовательница тиктока с ником @блог шрамко рассказала, о каких решениях в ремонте своей квартиры она пожалела.

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Какие решения являются не самыми удачными в ремонте?

Острые углы на дверных ручках

Лаконичные ручки с четкими геометрическими формами стали одним из символов современного минимализма. Однако на практике они могут оказаться не такими удобными. Особенно это касается моделей с выраженными острыми углами.

Проходя мимо, легко зацепиться одеждой или больно удариться рукой или бедром. Если в доме есть маленькие дети, такое решение может быть еще менее безопасным. Специалисты советуют отдавать предпочтение округлым формам, которые не уступают в стиле, но значительно комфортнее в использовании.



Острые углы на дверных ручках являются не слишком практичными / Фото Pinterest

Узкие щели под мебелью

Стремление сделать интерьер "легче" часто приводит к выбору мебели на невысоких ножках. Однако если расстояние между полом и мебелью слишком мало, оно превращается в настоящую ловушку для пыли.

Робот-пылесос туда не заедет, а обычной шваброй добраться также будет непросто. В результате в этих местах скапливается грязь, которую приходится убирать вручную. Дизайнеры советуют выбирать один из двух вариантов:

либо мебель, под которой легко проходит робот-пылесос,

либо конструкции, стоящие непосредственно на полу без щелей.

Так можно сэкономить много времени на уборке.

Белые плинтусы

Контрастные белые плинтусы давно считаются признаком дорогого интерьера. Они подчеркивают линии помещения и хорошо сочетаются со светлыми стенами. Впрочем, в повседневной жизни они нуждаются в постоянном уходе.

На белой поверхности очень заметны пыль, следы от обуви, шерсть домашних животных и даже малейшие царапины. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на таком варианте, стоит честно оценить, готовы ли вы к регулярной уборке.



На белых плинтусах очень заметно пыль / Фото Pinterest

Современный ремонт – это всегда поиск баланса между модными тенденциями и ежедневным комфортом. Решение, которые прекрасно смотрятся в шоурумах или на фотографиях в соцсетях, не всегда подходят для реальной жизни.

Именно поэтому перед окончательным выбором стоит задать себе простой вопрос: будет ли этот элемент интерьера удобным не только сегодня, но и через несколько лет использования.