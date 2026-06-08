Эксперты Livingetc отмечают, что одна люстра уже не способна обеспечить ни комфорт, ни нужную атмосферу в современном жилье.

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Что такое многоуровневое освещение?

Многоуровневое освещение предусматривает сочетание различных типов света:

основного,

функционального,

декоративного и декоративного.

В этом контексте говорится об использовании:

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потолочных светильников для общего освещения;

настенных бра;

торшеров;

настольных ламп;

подсветке полок, ниш или кухонных шкафов.

Когда разные типы освещения работают вместе, помещение становится сбалансированным и адаптивным. Одна и та же комната может легко переходить от приготовления пищи к отдыху или дружеской беседе.



Как выглядит многоуровневое освещение / Фото Pinterest

Почему дизайнеры отказываются от одной люстры?

Специалисты отмечают, что чрезмерная зависимость от одного потолочного светильника часто делает интерьер плоским и невыразительным. У Homes&Gardens отмечают, что исключительно верхнее освещение может создавать резкие тени и подчеркивать недостатки помещения.

Зато сочетание нескольких источников света добавляет комнате глубины, уюта и визуального комфорта. Особенно актуальным этот подход стал после распространения открытых планировок, где кухня, столовая и гостиная объединены в единое пространство. В таких случаях освещение помогает зонировать помещение без использования перегородок.

Дизайнеры советуют начинать с потолочного освещения, а затем дополнять его другими сценариями. Например:

в гостиной можно добавить торшер возле дивана и декоративную подсветку полок;

в спальне – прикроватные бра или настольные лампы;

на кухне – подсветка рабочей поверхности;

в коридоре – мягкое настенное освещение.

Такой подход позволяет менять атмосферу в зависимости от времени суток и потребностей жителей. Эксперты отмечают: современное освещение больше не выполняет только практическую функцию. Оно становится важной частью дизайна интерьера и влияет на восприятие всего пространства.