По словам экспертов блога Martha Stewart Martha Stewart, ключ к комфортной температуре – правильное оформление окон. Как объяснили специалисты, именно шторы, занавески и жалюзи могут стать эффективным барьером против жары.

Как шторы помогут охладить квартиру?

Одним из самых эффективных решений является шторы с подкладкой. Они блокируют прямые солнечные лучи и не дают теплу проникать внутрь помещения. Особенно хорошо работают ткани из смешанных материалов – льна и хлопка: они не перегружают интерьер и одновременно выполняют практическую функцию.

Еще один популярный прием – сочетание прозрачных и плотных штор. Полупрозрачные ткани рассеивают свет, делая его более мягким, а плотные – обеспечивают полную защиту в самые жаркие часы дня.

Интересно, что исследование на ScienceDirect подтверждает: шторы действительно уменьшают количество тепла, которое заходит в комнату через окна. Они создают своеобразный барьер и "воздушную подушку", благодаря чему в помещении дольше сохраняется прохлада даже в жару.



Как охладить комнату с помощью штор

А как насчет цвета?

Дизайнеры отмечают: светлые оттенки – это не просто эстетика. Нейтральные цвета, например песочный, слоновая кость или светло-серый, отражают солнечный свет, тогда как темные – наоборот, поглощают тепло.

Впрочем, для тех, кто хочет добавить характера интерьеру, подойдут более глубокие оттенки – оливковый, табачный или графитовый. Они создают атмосферу уюта, не теряя функциональности.

Какие шторы работают лучше всего?

В то же время шторы с эффектом blackout остаются одним из самых эффективных вариантов для борьбы с жарой. Благодаря плотной структуре они почти полностью блокируют солнечный свет, не давая помещению быстро нагреваться даже в самые жаркие часы дня.

Кроме того, такие шторы выполняют еще одну важную функцию – защищают мебель, пол и текстиль от выгорания под воздействием ультрафиолета. Это не только помогает сохранить комфортную температуру, но и продлевает срок службы интерьера.

Ранее мы писали, что альтернативами традиционным шторам могут быть более современные и функциональные решения для защиты от солнца и перегрева помещения. Например, специальные пленки на стекло уменьшают количество ультрафиолета и тепла, которое проникает в комнату, и при этом почти не меняют вид окна.