Сегодня дизайнеры предлагают более легкие и разумные решения, которые защищают приватность, но не лишают света. Об этом сообщает издание The Spruce.

Какую альтернативу используют за рубежом?

Интересно, что отказ от тяжелых штор – это не только современный тренд дизайнеров, но и привычная практика во многих странах мира. В разных частях Европы подход к оформлению окон формируется не модой, а образом жизни, климатом и культурой приватности.

В странах Северной Европы – в частности в Нидерландах, Дании или Швеции – большие окна часто оставляют открытыми вообще, без плотных гардин. Там популярна философия максимальной открытости и естественного света. Дома строят так, чтобы они были светлыми даже в пасмурные сезоны, а интерьер планируют продуманно: с правильным расположением мебели, уютными зонами и мягким освещением, которое создает комфорт вечером.

В Нидерландах, например, это даже часть культуры – считается нормальным, что дом "не прячется" за шторами. Люди делают ставку на внутренний уют, а не на текстильные "баррикады", которые затемняют комнату и уменьшают пространство.

Зато в Южной Европе – в Италии, Испании, Греции или Португалии – подход совсем другой. Там солнце значительно активнее, а жара летом может быть изнурительной, поэтому вместо штор часто используют внешние системы защиты: жалюзи, ролеты или традиционные ставни.



В Южной Европе популярны внешние жалюзи и ставни / Фото Unsplash

Чем заменить традиционные шторы?

Специальные пленки на стекло

Зеркальная пленка днем превращает окно в отражающую поверхность: снаружи видно только отражение, а обзор изнутри почти не ограничивается.

Плюс: меньше перегрев от солнца.

Как отмечает Better Homes & Gardens, матовая (сатиновая) пленка создает эффект "затемненного стекла". Свет проходит, а детали интерьера остаются скрытыми, но вид за окном становится размытым. Тонировочная солнцезащитная пленка – компромисс между затененностью и приватностью, приглушает яркость солнца и частично скрывает комнату от посторонних глаз.

Рулонные шторы (ролеты)

Это лаконичные и современные, позволяют опускать полотно полностью или частично. Есть варианты без сверления – для съемного жилья.

Жалюзи – дают максимальный контроль: поворот ламелей регулирует проникновение света и закрывает обзор с улицы.

– дают максимальный контроль: поворот ламелей регулирует проникновение света и закрывает обзор с улицы. Плиссе – складчатая ткань движется по направляющим, выглядит легко и аккуратно.

А модели "день-ночь" сочетают прозрачную и плотную ткани.



Чем заменить традиционные шторы / Фото Unsplash

