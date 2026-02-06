В 90-х плинтус скрывал неровности после ремонта и легко устанавливался, особенно пластиковый. Сегодня же более важной является чистота линий и аккуратная геометрия, а не просто маскировка стыка. Об этом пишет "Радио Трек".
Чем заменить традиционный плинтус?
Среди минусов традиционных плинтусов стоит выделить следующие:
- Пластиковые – желтеют, трескаются, дешевые на вид.
- МДФ боятся влаги, разбухают, нуждаются в ровных стенах.
- С подсветкой – собирают пыль, усложняют уборку.
- Керамические или из керамогранита – трудно ремонтировать, могут отклеиваться при ударе.
В Европе многие интерьеры обходятся без традиционного плинтуса – его заменяют современные технологичные решения.
Скрытый (встроенный) плинтус
Популярен в Германии, Италии, Нидерландах и Скандинавии.
Профиль устанавливают вровень со стеной еще на этапе черновых работ.
- Преимущества: стена является сплошной на вид, легко мыть пол, современный и "дорогой" вид интерьера.
- Недостаток: требует планирования до финишной отделки.
Скрытый плинтус станет отличной заменой традиционного / Фото из открытых источников
Дюрополимерный плинтус
Распространен во Франции и Бельгии. Изготовлен из плотного полимера, устойчив к влаге и ударам.
- Плюсы: прочный и долговечный, можно красить под цвет стен, аккуратнее на вид, чем пластиковый.
- Минус: дороже стандартных вариантов.
Двухполимерный плинтус – лучшая альтернатива традиционному / Фото из открытых источников
Пробковый компенсационный шов (без плинтуса)
Встречается в современных интерьерах Испании и Португалии.
Между стеной и полом оставляют небольшой зазор, который заполняют эластичной пробковой полосой, окрашенной под цвет пола.
- Преимущества: минималистичный, аккуратный вид, пол "дышит" без деформаций, нет выступающих элементов.
- Недостаток: нижняя часть стены менее защищена, поэтому рекомендуют моющуюся или износостойкую краску.
Пробковый компенсационный шов – хорошая замена традиционного плинтуса / Фото из открытых источников
Плинтус нужен в нескольких случаях:
- если стены неровные,
- если ограничен бюджет;
- как дополнительная защита в детских комнатах или коридорах.
Отказ от плинтуса или использование скрытых решений делает пространство легче, более современным и простым в уходе, но планировать это надо еще на этапе ремонта.
Какой пол выбрать в 2026 году?
Пол задает характер дома. От него зависит, насколько элегантно будет выглядеть интерьер.
Издание Homes and gardens называет 4 варианта пола, которые всегда делают комнату дороже на вид.
Глиняная плитка
Терракота, зелиж, энкаустик или ручная плитка создает "дорогой" вид благодаря натуральности и неровностям краев. Они добавляют текстуры и глубины, которых не достичь массовыми материалами. Бюджетный вариант – кирпичный пол, который тоже имеет стильный и классический вид.
Узор "елочка"
Классический европейский стиль, который делает любую комнату более роскошной. Подходит не только для старинных домов, но и в современном интерьере. Можно использовать дерево, плитку или камень.
Доски большой ширины
Широкие деревянные доски благородные на вид, подчеркивают текстуру древесины и добавляют "дорогого" эффекта. Самые эффектные – старые или восстановленные доски, которые уже имеют историю и патину.
Ковры с узором "арлекин"
Бриллиантовая геометрия добавляет драматичности и структуры комнате. Классический черный или белый цвет делает интерьер элегантным, но можно экспериментировать с бежевым, серо-голубым или другими оттенками. Лучше всего выбирать натуральные материалы – шерсть или джут.
Чем заменить душ и ванну в 2026 году?
- Современная ванна не только предназначена для гигиены. Это пространство для релакса и заботы о себе.
- Душевые капсулы нового поколения превращают обычный душ в домашнее спа: изолированные формы, приглушенный свет, хромотерапия, ароматерапия, звуки природы и тропический душ.
- Они запоминают любимые режимы воды, света и музыки, экономят ресурсы и легко устанавливаются без ремонта плитки.
- Компактные и простые в уходе, капсулы становятся популярным решением для премиальных интерьеров, превращая ванную с утилитарной зоны на место ментальной перезагрузки.