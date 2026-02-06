В 90-х плинтус скрывал неровности после ремонта и легко устанавливался, особенно пластиковый. Сегодня же более важной является чистота линий и аккуратная геометрия, а не просто маскировка стыка. Об этом пишет "Радио Трек".

Чем заменить традиционный плинтус?

Среди минусов традиционных плинтусов стоит выделить следующие:

Пластиковые – желтеют, трескаются, дешевые на вид.

– желтеют, трескаются, дешевые на вид. МДФ боятся влаги, разбухают, нуждаются в ровных стенах.

боятся влаги, разбухают, нуждаются в ровных стенах. С подсветкой – собирают пыль, усложняют уборку.

– собирают пыль, усложняют уборку. Керамические или из керамогранита – трудно ремонтировать, могут отклеиваться при ударе.

В Европе многие интерьеры обходятся без традиционного плинтуса – его заменяют современные технологичные решения.

Скрытый (встроенный) плинтус

Популярен в Германии, Италии, Нидерландах и Скандинавии.

Профиль устанавливают вровень со стеной еще на этапе черновых работ.

Преимущества : стена является сплошной на вид, легко мыть пол, современный и "дорогой" вид интерьера.

: стена является сплошной на вид, легко мыть пол, современный и "дорогой" вид интерьера. Недостаток: требует планирования до финишной отделки.

Скрытый плинтус станет отличной заменой традиционного / Фото из открытых источников

Дюрополимерный плинтус

Распространен во Франции и Бельгии. Изготовлен из плотного полимера, устойчив к влаге и ударам.

Плюсы : прочный и долговечный, можно красить под цвет стен, аккуратнее на вид, чем пластиковый.

: прочный и долговечный, можно красить под цвет стен, аккуратнее на вид, чем пластиковый. Минус: дороже стандартных вариантов.

Двухполимерный плинтус – лучшая альтернатива традиционному / Фото из открытых источников

Пробковый компенсационный шов (без плинтуса)

Встречается в современных интерьерах Испании и Португалии.

Между стеной и полом оставляют небольшой зазор, который заполняют эластичной пробковой полосой, окрашенной под цвет пола.

Преимущества : минималистичный, аккуратный вид, пол "дышит" без деформаций, нет выступающих элементов.

: минималистичный, аккуратный вид, пол "дышит" без деформаций, нет выступающих элементов. Недостаток: нижняя часть стены менее защищена, поэтому рекомендуют моющуюся или износостойкую краску.

Пробковый компенсационный шов – хорошая замена традиционного плинтуса / Фото из открытых источников

Плинтус нужен в нескольких случаях:

если стены неровные,

если ограничен бюджет;

как дополнительная защита в детских комнатах или коридорах.

Отказ от плинтуса или использование скрытых решений делает пространство легче, более современным и простым в уходе, но планировать это надо еще на этапе ремонта.

Какой пол выбрать в 2026 году?

Пол задает характер дома. От него зависит, насколько элегантно будет выглядеть интерьер.

Издание Homes and gardens называет 4 варианта пола, которые всегда делают комнату дороже на вид.

Глиняная плитка

Терракота, зелиж, энкаустик или ручная плитка создает "дорогой" вид благодаря натуральности и неровностям краев. Они добавляют текстуры и глубины, которых не достичь массовыми материалами. Бюджетный вариант – кирпичный пол, который тоже имеет стильный и классический вид.

Узор "елочка"

Классический европейский стиль, который делает любую комнату более роскошной. Подходит не только для старинных домов, но и в современном интерьере. Можно использовать дерево, плитку или камень.

Доски большой ширины

Широкие деревянные доски благородные на вид, подчеркивают текстуру древесины и добавляют "дорогого" эффекта. Самые эффектные – старые или восстановленные доски, которые уже имеют историю и патину.

Ковры с узором "арлекин"

Бриллиантовая геометрия добавляет драматичности и структуры комнате. Классический черный или белый цвет делает интерьер элегантным, но можно экспериментировать с бежевым, серо-голубым или другими оттенками. Лучше всего выбирать натуральные материалы – шерсть или джут.

