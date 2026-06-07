Еще в 2020 году Дженнифер Лопес выступала со своего двора в Майами на онлайн-концерте One World: Together At Home. Тогда внимание зрителей привлекло не только выступление певицы, но и ее двор. Об этом пишет Homes and gardens.

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Какое освещение выбрать для садов в 2026 году?

Большое дерево, обернутое теплыми гирляндами, свечи без пламени и подсвеченные деревья на заднем плане создавали очень уютную атмосферу во дворе звезды.

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Дженнифер Лопес перед внешним освещением своего дома в Майами, 2020 год / Фото Getty Images

Эксперты говорят, что в 2026 году садовое освещение должно "работать" вместе с природой, а не просто ярко освещать участок. Именно поэтому популярными стали мягкие теплые огоньки, подсветка деревьев и многоуровневое освещение.

Специалисты советуют не заливать светом весь двор, а подсвечивать отдельные зоны: деревья, кусты, дорожки или места для отдыха. Особенно популярными стали гирлянды с теплым светом, которые обертывают вокруг ветвей – это создает эффект уютного вечернего сада.

Также в тренде свечи без пламени, небольшие прожекторы для деревьев и освещение, которое делает двор похожим на продолжение гостиной под открытым небом.

Эксперты считают, что именно такая атмосфера помогает сделать летние вечера длиннее и комфортнее.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес сделала свой двор максимально закрытым от посторонних глаз. Вместо обычного забора ее участок окружают густые деревья и кусты, которые создают естественную зеленую ограду и обеспечивают полную приватность. Специалисты говорят, что такой "живой забор" не только имеет стильный вид, но и делает двор уютным. Для этого советуют высаживать плотные вечнозеленые растения – например туи, лавр или тис.