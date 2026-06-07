Ще у 2020 році Дженніфер Лопес виступала зі свого подвір'я в Маямі на онлайн-концерті One World: Together At Home. Тоді увагу глядачів привернув не лише виступ співачки, але й її двір. Про це пише Homes and gardens.

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Яке освітлення обрати для садів у 2026 році?

Велике дерево, обгорнуте теплими гірляндами, свічки без полум'я та підсвічені дерева на задньому плані створювали дуже затишну атмосферу на подвір'ї зірки.

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Дженніфер Лопес перед зовнішнім освітленням свого будинку в Маямі, 2020 рік / Фото Getty Images

Експерти кажуть, що у 2026 році садове освітлення має "працювати" разом із природою, а не просто яскраво освітлювати ділянку. Саме тому популярними стали м'які теплі вогники, підсвітка дерев і багаторівневе освітлення.

Фахівці радять не заливати світлом увесь двір, а підсвічувати окремі зони: дерева, кущі, доріжки чи місця для відпочинку. Особливо популярними стали гірлянди з теплим світлом, які обгортають навколо гілок – це створює ефект затишного вечірнього саду.

Також у тренді свічки без полум'я, невеликі прожектори для дерев і освітлення, яке робить подвір'я схожим на продовження вітальні просто неба.

Експерти вважають, що саме така атмосфера допомагає зробити літні вечори довшими та комфортнішими.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес зробила своє подвір'я максимально закритим від сторонніх очей. Замість звичайного паркану її ділянку оточують густі дерева та кущі, які створюють природну зелену огорожу й забезпечують повну приватність. Фахівці кажуть, що такий "живий паркан" не лише має стильний вигляд, а й робить двір затишнішим. Для цього радять висаджувати щільні вічнозелені рослини – наприклад туї, лавр або тис.