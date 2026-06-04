Ще під час пандемії подружжя власноруч облаштувало невеликий овочевий сад біля дому. Про це пише Homes and gardens.

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Який садовий тренд можна помітити на городі Річарда Гіра?

За словами Алехандри, вони створювали його всією сім'єю – і саме це стало найціннішою частиною процесу.

На грядках у Гірів ростуть салати, кабачки, капуста кейл та різнокольоровий буряк, але головна ідея такого саду – не лише врожай.

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Який вигляд має город у Гірів: дивіться фото

Сьогодні дедалі більше людей облаштовують городи не заради економії, а для спокою та психологічного комфорту.

Експерти кажуть, що навіть 30 хвилин роботи в саду кілька разів на тиждень допомагають знизити стрес, покращити сон і самопочуття.

Дизайнери також помічають нову тенденцію: овочеві грядки більше не ховають у дальньому кутку двору.

У 2026 році вони стають повноцінною частиною красивого ландшафту.

Поруч із зеленню радять облаштовувати затишні куточки для відпочинку, висаджувати ароматні трави, декоративні злаки або навіть встановлювати невеликі фонтани, щоб сад працював як простір для відновлення та релаксу.

Приклад родини Гірів показує: сучасний город – це вже не просто про овочі, а про повільніше життя, турботу про себе та час разом із близькими.

Раніше ми писали про те, що інша зірка – Дженніфер Лопес дуже цінує приватність, і це видно по її саду. Замість звичайного паркану територію навколо будинку закривають високі дерева, густі кущі та зелений живопліт, які повністю ховають двір від сторонніх очей. Експерти називають це "живим парканом" – природною зеленою огорожею, яка не лише гарна на вигляд, а й створює затишний простір для відпочинку.

Для такого ефекту радять висаджувати туї, лавр, тис або бук, які швидко ростуть і формують щільну зелену стіну. Такі насадження також корисні для птахів і комах-запилювачів, тому навесні їх радять не обрізати під час сезону гніздування.