У 90-х плінтус приховував нерівності після ремонту і легко встановлювався, особливо пластиковий. Сьогодні ж більш важливою є чистота ліній і акуратна геометрія, а не просто маскування стику. Про це пише "Радіо Трек".

Дивіться також Не лише білі: як обрати цікавий колір міжкімнатних дверей

Чим замінити традиційний плінтус?

Серед мінусів традиційних плінтусів варто виділити наступні:

Пластикові – жовтіють, тріскаються, дешеві на вигляд.

– жовтіють, тріскаються, дешеві на вигляд. МДФ бояться вологи, розбухають, потребують рівних стін.

бояться вологи, розбухають, потребують рівних стін. З підсвіткою – збирають пил, ускладнюють прибирання.

– збирають пил, ускладнюють прибирання. Керамічні або з керамограніту – важко ремонтувати, можуть відклеюватися при ударі.

У Європі багато інтер'єрів обходяться без традиційного плінтуса – його замінюють сучасні технологічні рішення.

Прихований (вбудований) плінтус

Популярний у Німеччині, Італії, Нідерландах і Скандинавії.

Профіль встановлюють врівень зі стіною ще на етапі чорнових робіт.

Переваги : стіна є суцільною на вигляд, легко мити підлогу, сучасний і "дорогий" вигляд інтер'єру.

: стіна є суцільною на вигляд, легко мити підлогу, сучасний і "дорогий" вигляд інтер'єру. Недолік: потребує планування до фінішного оздоблення.

Прихований плінтус стане чудовою заміною традиційного / Фото з відкритих джерел

Дюрополімерний плінтус

Поширений у Франції та Бельгії. Виготовлений зі щільного полімеру, стійкий до вологи та ударів.

Плюси : міцний і довговічний, можна фарбувати під колір стін, акуратніший на вигляд за пластиковий.

: міцний і довговічний, можна фарбувати під колір стін, акуратніший на вигляд за пластиковий. Мінус: дорожчий за стандартні варіанти.

Двополімерний плінтус – краща альтернатива традиційного / Фото з відкритих джерел

Корковий компенсаційний шов (без плінтуса)

Зустрічається у сучасних інтер'єрах Іспанії та Португалії.

Між стіною та підлогою залишають невеликий зазор, який заповнюють еластичною корковою смугою, пофарбованою під колір підлоги.

Переваги : мінімалістичний, акуратний вигляд, підлога "дихає" без деформацій, немає виступаючих елементів.

: мінімалістичний, акуратний вигляд, підлога "дихає" без деформацій, немає виступаючих елементів. Недолік: нижня частина стіни менш захищена, тому рекомендують мийну або зносостійку фарбу.

Корковий компенсаційний шов – хороша заміна традиційного плінтуса / Фото з відкритих джерел

Плінтус потрібен у кількох випадках:

якщо стіни нерівні,

якщо обмежений бюджет;

як додатковий захист у дитячих кімнатах або коридорах.

Відмова від плінтуса або використання прихованих рішень робить простір легшим, сучаснішим і простішим у догляді, але планувати це треба ще на етапі ремонту.

Яку підлогу обрати у 2026 році?

Підлога задає характер дому. Від неї залежить, наскільки елегантний вигляд матиме інтер'єр.

Видання Homes and gardens називає 4 варіанти підлоги, які завжди роблять кімнату дорожчою на вигляд.

Глиняна плитка

Теракота, зеліж, енкаустик або ручна плитка створює "дорогий" вигляд завдяки натуральності та нерівностям країв. Вони додають текстури та глибини, яких не досягти масовими матеріалами. Бюджетний варіант – цегляна підлога, яка теж має стильний і класичний вигляд.

Візерунок "ялинка"

Класичний європейський стиль, який робить будь-яку кімнату розкішнішою. Підходить не лише для старовинних будинків, а й у сучасному інтер'єрі. Можна використовувати дерево, плитку або камінь.

Дошки великої ширини

Широкі дерев'яні дошки благородні на вигляд, підкреслюють текстуру деревини і додають "дорогого" ефекту. Найефектніші – старі або відновлені дошки, які вже мають історію та патину.

Килими з візерунком "арлекін"

Діамантова геометрія додає драматичності та структури кімнаті. Класичний чорний або білий колір робить інтер'єр елегантним, але можна експериментувати з бежевим, сіро-блакитним або іншими відтінками. Найкраще обирати натуральні матеріали – вовну або джут.

Чим замінити душ і ванну у 2026 році?