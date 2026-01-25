Душові капсули вже популярні у преміальних інтер'єрах за кордоном і скоро стануть доступними і в Україні, пише "Радіо Трек".

Дивіться також Ванна видаватиметься застарілою: 10 трендів, від яких треба відмовитися

У чому особливість душових капсул?

Простір для релаксу та усамітнення

Душова капсула створена для повного занурення у спокій. Вона ізольована від зовнішнього світу за рахунок:

обтічних форм і матового або тонованого скла;

приглушеного світла;

мінімуму зайвих деталей.

Все спрямовано на відпочинок і зняття стресу після насиченого дня.

Капсула впливає на всі відчуття. Вона включає:

хромотерапію та адаптивне освітлення;

аудіосистему з музикою або звуками природи;

ароматерапію;

душ із ефектом тропічного дощу;

контроль вологості та температури.

Звичайний душ перетворюється на повноцінну домашню спа-процедуру. Сучасні душові капсули можуть запамятовувати улюблені режими води, світла й звуку, впізнавати користувача та економити ресурси, поєднуючи комфорт із енергоефективністю.

Популярність капсул пов'язана із зміною ставлення до власного простору: дім стає середовищем для відновлення і відпочинку. Капсули поєднують зручність душу, ефект спа, технології "розумного дому" та персоналізацію під кожного користувача.

Душова капсула перетворює ванну з утилітарної зони на місце ментального перезавантаження.

Душова капсула витісняє традиційні ванну та душ / Фото Pinterest

Як пише Hunker, душова капсула – це повністю закритий душ із власними стінами та підлогою. Її легко встановити: не потрібно змінювати плитку або підлогу в ванній, а ризик протікання мінімальний. Душові капсули часто компактні, економлять простір і простіші в догляді, бо немає плиткових швів. Їх можна купити або взяти в оренду.

Яку плитку краще не використовувати у ванній?

Вибір плитки для ванної важливий не лише для дизайну, а й для безпеки та довговічності. Експерти радять уникати:

Глянцевої плитки з низьким протиковзанням – дуже слизька, особливо у вологих приміщеннях, небезпечна для дітей і літніх.

Пористої або дешевої плитки – вбирає воду, тріскається, з'являється цвіль і грибок.

Неправильно глазурованої плитки – нерівна або потріскана глазур пропускає вологу, призводить до плям і відшарування.

Тонкої великоформатної плитки – без підкладки та якісного клею деформується, тріскається або відшаровується під впливом вологи і температури.

Правильна плитка має бути неглибоко пористою, з рівномірною глазур'ю та достатньо протиковзкою.