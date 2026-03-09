Дизайнери назвали кольори фарби, які миттєво зістраюють будинок, і які обрати натомість. Про це пише Better Homes and gardens.

Які кольори фарби зістарюють дім?

Яскраво-червоний

Насичені червоні відтінки, особливо з холодним підтоном, мали популярність наприкінці 1990-х і на початку 2000-х, коли модними були тосканський стиль та декоративні штукатурки.

Яскраво-червоний занадто різкий на вигляд і погано поєднується з сучасними інтер'єрами, які тяжіють до м'якості, балансу та природних палітр.

Відмовтеся від яскраво-червоних відтінків в інтер'єрі / Фото Pinterest

Альтернатива: глибокий бордовий або темно-винний. Вони також додають тепла й драматичності, але не перевантажують простір.

Жовтуватий беж

Бежеві відтінки знову повертаються в інтер'єрні тренди, але варто обережно обирати їхній тон. Дизайнери радятть уникати бежевого або пісочного кольору з жовтим підтоном. Такі відтінки отримали назву "будівельний беж", тому що були дуже популярні у 2000-х у типових новобудовах і будинках після швидкого ремонту для продажу.

Альтернатива: беж із теплим або нейтральним підтоном. Наприклад, теплий greige (мікс сірого і бежевого) або тауп особливо в поєднанні з натуральними текстурами та багаторівневим освітленням.

Сліпучо-білий

Кілька років тому, на піку мінімалізму, яскраво-білий вважався сучасним вибором для стін. Але зараз дизайнери відходять від нього.

Дуже яскравий білий, особливо з синім підтоном, може мати холодний і стерильний вигляд.

Альтернатива: тепліший відтінок білого, наприклад White Dove. Він м'який, легко поєднується з різними кольоровими палітрами.

Чорний

Чорний може швидко зістарити будинок. Особливо невдалим вважається поєднання чорного з яскраво-білим. Чорно-білий тренд триває вже близько 9 років і поступово відходить.

Альтернатива: теплі, насичені відтінки коричневого. Після того як Pantone назвав Mocha Mousse кольором 2025 року, коричневий став "новим чорним".

Шавлієво-зелений

Сірий колір уже певний час вважають застарілим, тому деякі власники будинків почали обирати його "цікавішого родича" – шавлієво-зелений. Однак через надмірне використання цей відтінок почали називати "міленіальним зеленим".

Цей колір був дуже популярний на початку 2010-х, особливо в інтер'єрах у фермерському стилі.

Шавлієво-зелений – застарілий вибір для інтер'єру дома / Фото Pinterest

Альтернатива: глибший оливковий або насичений евкаліптовий зелений. Вони також створюють природну атмосферу, але мають багатший і сучасніший вигляд.

Які відтінки обрати для інтер'єру, аби він мав дорожчий вигляд?

Щоб робити інтер'єр більш елегантним і дорогим на вигляд, дизайнери радять використовувати перевірені кольори, які не виходять з моди, пише House Beautiful.

Темно-синій – класичний і універсальний колір, який додає простору глибини та спокою.

Оливково-зелений створює затишну й елегантну атмосферу, добре підходить і для сучасних, і для класичних інтер'єрів.

Темний винно-червоний – насичений відтінок, який робить кімнату більш розкішною.

Темний бірюзовий – глибокий колір, що додає інтер'єру багатства та виразності.

Сливовий або баклажановий фіолетовий асоціюється з розкішшю і створює ефект елегантності.

М'який білий – світлий, але тепліший за чисто білий, створює спокійний і дорогий вигляд.

Димчастий тауп – м'який сіро-коричневий відтінок, який додає глибини без перевантаження простору.

Темно-сірий має стриманий і елегатний вигляд, особливо з текстурною фарбою.

Пиловий блакитний поєднує синій і сірий, тому мають витончений і сучасний вигляд.

Текстурна штукатурка – не стільки колір, скільки фактура, яка додає стінам дорогого вигляду.

Світло-зелений – легкий відтінок, який додає світла й свіжості, особливо в кухні.

