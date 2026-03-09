Дизайнеры назвали цвета краски, которые мгновенно состраюють дом, и какие выбрать взамен. Об этом пишет Better Homes and gardens.
Какие цвета краски старят дом?
Ярко-красный
Насыщенные красные оттенки, особенно с холодным подтоном, имели популярность в конце 1990-х и в начале 2000-х, когда модными были тосканский стиль и декоративные штукатурки.
Ярко-красный слишком резкий на вид и плохо сочетается с современными интерьерами, которые тяготеют к мягкости, баланса и природных палитр.
Откажитесь от ярко-красных оттенков в интерьере / Фото Pinterest
Альтернативаглубокий бордовый или темно-винный. Они также добавляют тепла и драматичности, но не перегружают пространство.
Желтоватый беж
Бежевые оттенки снова возвращаются в интерьерные тренды, но стоит осторожно выбирать их тон. Дизайнеры советуют избегать бежевого или песочного цвета с желтым подтоном. Такие оттенки получили название "строительный беж", потому что были очень популярны в 2000-х в типовых новостройках и домах после быстрого ремонта для продажи.
Альтернатива: беж с теплым или нейтральным подтоном. Например, теплый greige (микс серого и бежевого) или тауп особенно в сочетании с натуральными текстурами и многоуровневым освещением.
Ослепительно белый
Несколько лет назад, на пике минимализма, ярко-белый считался современным выбором для стен. Но сейчас дизайнеры отходят от него.
Очень яркий белый, особенно с синим подтоном, может иметь холодный и стерильный вид.
Альтернативаболее теплый оттенок белого, например White Dove. Он мягкий, легко сочетается с разными цветовыми палитрами.
Черный
Черный может быстро состарить дом. Особенно неудачным считается сочетание черного с ярко-белым. Черно-белый тренд длится уже около 9 лет и постепенно отходит.
Альтернатива: теплые, насыщенные оттенки коричневого. После того как Pantone назвал Mocha Mousse цветом 2025 года, коричневый стал "новым черным".
Шалфейно-зеленый
Серый цвет уже некоторое время считают устаревшим, поэтому некоторые владельцы домов начали выбирать его "интересного родственника" – шалфейно-зеленый. Однако из-за чрезмерного использования этот оттенок начали называть "миллениальным зеленым".
Этот цвет был очень популярен в начале 2010-х, особенно в интерьерах в фермерском стиле.
Шалфейно-зеленый – устаревший выбор для интерьера дома / Фото Pinterest
Альтернатива: более глубокий оливковый или насыщенный эвкалиптовый зеленый. Они также создают естественную атмосферу, но имеют более богатый и современный вид.
Какие оттенки выбрать для интерьера, чтобы он имел более дорогой вид?
Чтобы делать интерьер более элегантным и дорогим на вид, дизайнеры советуют использовать проверенные цвета, которые не выходят из моды, пишет House Beautiful.
- Темно-синий – классический и универсальный цвет, который добавляет пространству глубины и спокойствия.
- Оливково-зеленый создает уютную и элегантную атмосферу, хорошо подходит и для современных, и для классических интерьеров.
- Темный винно-красный – насыщенный оттенок, который делает комнату более роскошной.
- Темный бирюзовый – глубокий цвет, придающий интерьеру богатства и выразительности.
- Сливовый или баклажанный фиолетовый ассоциируется с роскошью и создает эффект элегантности.
- Мягкий белый – светлый, но теплее чисто белого, создает спокойный и дорогой вид.
- Дымчатый тауп – мягкий серо-коричневый оттенок, который добавляет глубины без перегрузки пространства.
- Темно-серый имеет сдержанный и элегатный вид, особенно с текстурной краской.
- Пылевой голубой сочетает синий и серый, поэтому имеют утонченный и современный вид.
- Текстурная штукатурка – не столько цвет, сколько фактура, которая придает стенам дорогой вид.
- Светло-зеленый – легкий оттенок, который добавляет света и свежести, особенно в кухне.
Какие оттенки возвращаются в кухонные интерьеры в 2026 году?
- Авокадо. Популярный в 70-х, этот зеленый оттенок снова используют в стенах, диванах и кухонных шкафах. Он добавляет интерьеру естественности и легкого ретро-настроения.
- Сиреневый. Популярный в 80-х, сейчас возвращается в декоре, текстиле, одежде и даже макияже.
- Терракотовый. Его часто можно увидеть в скандинавских интерьерах, керамике и текстиле.
- Магнолия. Некогда модный в 90-х, сегодня снова используется в сочетании с деревом и золотыми деталями.
- Шоколадно-коричневый. Это глубокий и элегантный цвет, который после длительного перерыва снова стал популярным в декоре, мебели и дизайне.