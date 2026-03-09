Дизайнеры назвали цвета краски, которые мгновенно состраюють дом, и какие выбрать взамен. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Какие цвета краски старят дом?

Ярко-красный

Насыщенные красные оттенки, особенно с холодным подтоном, имели популярность в конце 1990-х и в начале 2000-х, когда модными были тосканский стиль и декоративные штукатурки.

Ярко-красный слишком резкий на вид и плохо сочетается с современными интерьерами, которые тяготеют к мягкости, баланса и природных палитр.

Откажитесь от ярко-красных оттенков в интерьере / Фото Pinterest

Альтернативаглубокий бордовый или темно-винный. Они также добавляют тепла и драматичности, но не перегружают пространство.

Желтоватый беж

Бежевые оттенки снова возвращаются в интерьерные тренды, но стоит осторожно выбирать их тон. Дизайнеры советуют избегать бежевого или песочного цвета с желтым подтоном. Такие оттенки получили название "строительный беж", потому что были очень популярны в 2000-х в типовых новостройках и домах после быстрого ремонта для продажи.

Альтернатива: беж с теплым или нейтральным подтоном. Например, теплый greige (микс серого и бежевого) или тауп особенно в сочетании с натуральными текстурами и многоуровневым освещением.

Ослепительно белый

Несколько лет назад, на пике минимализма, ярко-белый считался современным выбором для стен. Но сейчас дизайнеры отходят от него.

Очень яркий белый, особенно с синим подтоном, может иметь холодный и стерильный вид.

Альтернативаболее теплый оттенок белого, например White Dove. Он мягкий, легко сочетается с разными цветовыми палитрами.

Черный

Черный может быстро состарить дом. Особенно неудачным считается сочетание черного с ярко-белым. Черно-белый тренд длится уже около 9 лет и постепенно отходит.

Альтернатива: теплые, насыщенные оттенки коричневого. После того как Pantone назвал Mocha Mousse цветом 2025 года, коричневый стал "новым черным".

Шалфейно-зеленый

Серый цвет уже некоторое время считают устаревшим, поэтому некоторые владельцы домов начали выбирать его "интересного родственника" – шалфейно-зеленый. Однако из-за чрезмерного использования этот оттенок начали называть "миллениальным зеленым".

Этот цвет был очень популярен в начале 2010-х, особенно в интерьерах в фермерском стиле.

Шалфейно-зеленый – устаревший выбор для интерьера дома / Фото Pinterest

Альтернатива: более глубокий оливковый или насыщенный эвкалиптовый зеленый. Они также создают естественную атмосферу, но имеют более богатый и современный вид.

Какие оттенки выбрать для интерьера, чтобы он имел более дорогой вид?

Чтобы делать интерьер более элегантным и дорогим на вид, дизайнеры советуют использовать проверенные цвета, которые не выходят из моды, пишет House Beautiful.

Темно-синий – классический и универсальный цвет, который добавляет пространству глубины и спокойствия.

Оливково-зеленый создает уютную и элегантную атмосферу, хорошо подходит и для современных, и для классических интерьеров.

Темный винно-красный – насыщенный оттенок, который делает комнату более роскошной.

Темный бирюзовый – глубокий цвет, придающий интерьеру богатства и выразительности.

Сливовый или баклажанный фиолетовый ассоциируется с роскошью и создает эффект элегантности.

Мягкий белый – светлый, но теплее чисто белого, создает спокойный и дорогой вид.

Дымчатый тауп – мягкий серо-коричневый оттенок, который добавляет глубины без перегрузки пространства.

Темно-серый имеет сдержанный и элегатный вид, особенно с текстурной краской.

Пылевой голубой сочетает синий и серый, поэтому имеют утонченный и современный вид.

Текстурная штукатурка – не столько цвет, сколько фактура, которая придает стенам дорогой вид.

Светло-зеленый – легкий оттенок, который добавляет света и свежести, особенно в кухне.

Какие оттенки возвращаются в кухонные интерьеры в 2026 году?