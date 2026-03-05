Издание Homes and Gardens рассказало о цветах, которые переживают большое возвращение в моде, бьюти-мире и дизайне интерьеров.

Какие цвета возвращаются в моду?

Авокадо

Когда-то фаворит кухонной техники и плитки 70-х, сегодня цвет авокадо – синоним изысканности с винтажным настроением. Идеальный для акцентных стен, бархатных диванов или кухонных шкафов. Он приносит в дом спокойствие природы и нотку ретро-шарма.

Сиреневый

Не розовый и не фиолетовый – сиреневый где-то посередине. Нежный, романтический, неприхотливый неприхотливый. Хит конца 80-х, который возвращается в стеновые покрытия, постельное белье, вечерние платья и макияж. И без всяких усилий выглядит роскошно.



Сиреневый цвет в интерьере / Фото Pinterest

Терракотовый

Названный в честь обожженной глины, теплый и естественный, он добавляет пространству уюта, а образам – силы и стиля. Его легко узнать в скандинавских интерьерах с бохо-акцентами, в керамике, текстиле и даже в маникюре.

Магнолия

Если обычный бежевый кажется слишком простым, магнолия с нежным розовым подтоном изменит твое мнение. Любимый цвет стен 90-х теперь возвращается в сочетании с золотом, деревом и насыщенными акцентами, создавая действительно изысканную атмосферу.

Интересно! Как пишет VOGUE, главным цветом года 2026 по версии авторитетной американской системы Pantone Color of the Year стал мягкий, воздушный оттенок белого под названием PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – "Облачная танцовщица". Это первый случай, когда Pantone выбирает именно белый тон как цвет года, символизирующий спокойствие, ясность, внутренний баланс и новое начало в мире после периода перегрузки информацией и визуального шума.

Шоколадно-коричневый

Теплый, насыщенный, элегантный – этот цвет после долгого забвения снова на пике популярности. В моде, интерьере и декоре он добавляет серьезности и роскоши. Кожаный диван, цвет стен или аксессуары – где угодно он работает беспроигрышно.



Шоколадно-коричневый вновь возвращается в моду / Фото Pinterest

Эти цвета доказывают: ретро-тренды могут быть не только ностальгическими, но и невероятно современными. Добавляя их в свой интерьер, ты получаешь одновременно атмосферу прошлого и свежесть настоящего.

Какой элемент дизайна кухни снова в тренде?

Занавески возвращаются в моду, и на этот раз особенно популярны на кухне. Они не только создают стильный акцент, но и выполняют практические функции: обеспечивают приватность, рассеивают свет и сохраняют тепло. Современный выбор большой и подходит для любого стиля:

Римские шторы – элегантные и удобные для регулирования света.

Рулонные – компактные, идеальны для маленьких кухонь.

Кафе-фиранки – короткие, добавляют уюта, не мешают обзору.

Тюль – легкий и воздушный, пропускает свет и создает романтическую атмосферу.

Панельные шторы – современный вариант для широких окон и зонирования.

Занавески помогают совместить стиль и функциональность, делая кухню красивой, уютной и современной.