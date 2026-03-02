Как создать гармоничное пространство без масштабного ремонта – расскажет Homes & Gardens.

Смотрите также Дизайнер интерьеров назвал самый недооцененный цвет для дома

В чем преимущество занавесок на кухне?

Несмотря на то, что занавески воспринимаются как элемент отделки, их функциональный потенциал трудно переоценить.

Приватность. В городских условиях окна часто выходят на соседние дома или оживленные улицы. Легкие занавески позволяют сохранить приватность, не лишая кухню естественного света. Полупрозрачные ткани скрывают внутреннее пространство от посторонних взглядов, оставляя ощущение открытости.

В городских условиях окна часто выходят на соседние дома или оживленные улицы. Легкие занавески позволяют сохранить приватность, не лишая кухню естественного света. Полупрозрачные ткани скрывают внутреннее пространство от посторонних взглядов, оставляя ощущение открытости. Освещение. Чрезмерно яркое солнце может создавать дискомфорт, особенно если кухня расположена с южной стороны. Текстиль на окнах мягко рассеивает свет, делая его равномерным и приятным для глаз. Это также защищает мебель, фасады и текстиль от выцветания.

Чрезмерно яркое солнце может создавать дискомфорт, особенно если кухня расположена с южной стороны. Текстиль на окнах мягко рассеивает свет, делая его равномерным и приятным для глаз. Это также защищает мебель, фасады и текстиль от выцветания. Изоляция. Плотные ткани помогают сохранять тепло зимой и уменьшают перегрев летом. Дополнительно они частично поглощают шум, что особенно актуально для кухни, где работает бытовая техника.

Кроме того, занавески способны мгновенно изменить восприятие пространства. Голые окна часто создают ощущение незавершенности, тогда как текстиль добавляет теплоты и домашнего уюта.



Занавески на кухне / Фото Pinterest

Какой вид занавесок выбрать?

Как пишет Martha Stewart, современный рынок предлагает различные решения:

Римские шторы – сочетание аккуратности и функциональности. Они собираются в ровные складки и прекрасно подходят для небольших кухонь.

– сочетание аккуратности и функциональности. Они собираются в ровные складки и прекрасно подходят для небольших кухонь. Рулонные шторы - практичный вариант – практичный вариант для современных интерьеров. Занимают минимум места, легко моются и могут быть светонепроницаемыми.

– практичный вариант для современных интерьеров. Занимают минимум места, легко моются и могут быть светонепроницаемыми. Кафе-фиранки – закрывают только нижнюю часть окна, сохраняя максимум света. Идеальны для уютных кухонь в стиле кантри.

– закрывают только нижнюю часть окна, сохраняя максимум света. Идеальны для уютных кухонь в стиле кантри. Тюлевые занавески – легкие и воздушные, они создают мягкое освещение и ощущение пространства.

– легкие и воздушные, они создают мягкое освещение и ощущение пространства. Панельные шторы - современное решение для больших окон – современное решение для больших окон или кухонь-студий.

Современный дизайн все больше ориентируется на естественность и устойчивость. Занавески из натуральных или переработанных материалов поддерживают концепцию экологического подхода. В сочетании с живыми растениями текстиль помогает создать биофильное пространство, что положительно влияет на самочувствие жителей.

Какой цвет является наиболее недооцененным для дома?

Дизайнер интерьеров Лорен Крайсс считает, что темно-синий цвет является недооцененным в современном декоре, но может добавить глубины и утонченности интерьеру при правильном использовании. Крайсс рекомендует применять темно-синий в небольших помещениях или на мебели, сочетая его с теплым деревом или латунными деталями для создания баланса и элегантности.