Як створити гармонійний простір без масштабного ремонту – розкаже Homes & Gardens.

У чому перевага фіранок на кухні?

Попри те, що фіранки сприймаються як елемент оздоблення, їхній функціональний потенціал важко переоцінити.

Приватність. У міських умовах вікна часто виходять на сусідні будинки або жваві вулиці. Легкі фіранки дозволяють зберегти приватність, не позбавляючи кухню природного світла. Напівпрозорі тканини приховують внутрішній простір від сторонніх поглядів, залишаючи відчуття відкритості.

Надмірно яскраве сонце може створювати дискомфорт, особливо якщо кухня розташована з південного боку. Текстиль на вікнах м'яко розсіює світло, роблячи його рівномірним і приємним для очей. Це також захищає меблі, фасади та текстиль від вицвітання. Ізоляція. Щільні тканини допомагають зберігати тепло взимку та зменшують перегрівання влітку. Додатково вони частково поглинають шум, що особливо актуально для кухні, де працює побутова техніка.

Крім того, фіранки здатні миттєво змінити сприйняття простору. Голі вікна часто створюють відчуття незавершеності, тоді як текстиль додає теплоти та домашнього затишку.



Фіранки на кухні / Фото Pinterest

Який вид фіранок обрати?

Як пише Martha Stewart, сучасний ринок пропонує різноманітні рішення:

Римські штори – поєднання акуратності та функціональності. Вони збираються у рівні складки й чудово підходять для невеликих кухонь.

– поєднання акуратності та функціональності. Вони збираються у рівні складки й чудово підходять для невеликих кухонь. Рулонні штори – практичний варіант для сучасних інтер'єрів. Займають мінімум місця, легко миються та можуть бути світлонепроникними.

– практичний варіант для сучасних інтер'єрів. Займають мінімум місця, легко миються та можуть бути світлонепроникними. Кафе-фіранки – закривають лише нижню частину вікна, зберігаючи максимум світла. Ідеальні для затишних кухонь у стилі кантрі.

– закривають лише нижню частину вікна, зберігаючи максимум світла. Ідеальні для затишних кухонь у стилі кантрі. Тюлеві фіранки – легкі та повітряні, вони створюють м'яке освітлення та відчуття простору.

– легкі та повітряні, вони створюють м'яке освітлення та відчуття простору. Панельні штори – сучасне рішення для великих вікон або кухонь-студій.

Сучасний дизайн дедалі більше орієнтується на природність та стійкість. Фіранки з натуральних або перероблених матеріалів підтримують концепцію екологічного підходу. У поєднанні з живими рослинами текстиль допомагає створити біофільний простір, що позитивно впливає на самопочуття мешканців.

Який колір є найбільш недооціненим для дому?

Дизайнер інтер'єрів Лорен Крайсс вважає, що темно-синій колір є недооціненим у сучасному декорі, але може додати глибини і витонченості інтер'єру при правильному використанні. Крайсс рекомендує застосовувати темно-синій у невеликих приміщеннях або на меблях, поєднуючи його з теплим деревом чи латунними деталями для створення балансу та елегантності.