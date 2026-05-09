Про це розповіла експертка з дизайну кухонь і ванних кімнат Бекі-Енн Вільямс, повідомляє Daily Mail.

За словами дизайнерки, сучасна ванна кімната більше не сприймається лише як функціональне приміщення. Тепер це окремий простір для релаксу та відновлення, тому люди дедалі частіше обирають кольори, які створюють відчуття тепла та комфорту.

Які кольори стали головними фаворитами 2026 року?

Експерти зазначають, що холодні сірі тони, які домінували в інтер'єрах із 2010-х років, поступово замінюють більш "живі" та природні відтінки. Серед найпопулярніших кольорів цього року:

шавлієво-зелений;

пильно-рожевий;

приглушений жовтий;

теплий бежевий;

вершкові та кремові відтінки.

Шавлієво-зелений дизайнери називають одним із найбільш універсальних варіантів. Він асоціюється зі спокоєм, природою та гармонією, а також чудово поєднується з деревом, каменем і латунними деталями.



Шавлієво-зелений асоціюється зі спокоєм / Фото Pinterest

Пильно-рожевий, за словами експертів, стає "новою нейтральною класикою". Завдяки м'яким сіруватим і коричневим підтонам він додає приміщенню тепла та робить ванну більш затишною, особливо якщо у кімнаті мало природного освітлення.



Пильно-рожевий є "новою нейтральною класикою" / Фото Pinterest

Водночас приглушені жовті та вершкові відтінки допомагають візуально "оживити" простір і зробити його світлішим без надмірної яскравості.



Вершкові відтінки допомагають оживити простір / Фото Pinterest

Як швидко оновити ванну кімнату без ремонту?

Дизайнери Homes & Gardens наголошують, що для оновлення інтер'єру не обов'язково робити повний ремонт. Навіть кілька невеликих змін можуть суттєво змінити вигляд ванної кімнати. Серед найпростіших рішень:

пофарбувати одну акцентну стіну;

додати кольорову плитку;

замінити рушники та шторки;

використати меблі у теплих відтінках;

додати декор із дерева, ротанга чи натурального каменю.

Саме текстури та теплі кольори зараз формують відчуття "дорогого" та комфортного інтер'єру.

Які деталі роблять ванну візуально дорожчою?

Окрему увагу дизайнери радять приділяти деталям. Саме невеликі акценти часто створюють ефект стильного та продуманого простору. Серед трендів 2026 року:

золотисті та латунні змішувачі;

декоративне підсвічування;

дзеркала незвичної форми;

текстуровані тримачі для рушників;

відкриті полиці з натуральних матеріалів.

Такі елементи особливо добре поєднуються з пастельними та природними кольорами, які стали головною тенденцією у дизайні ванних кімнат цього року. До речі раніше ми писали, що світлі кольори плитки, такі як кремовий і бежевий, візуально збільшують простір ванної кімнати, тоді як агресивні та темні відтінки не рекомендовані.