Дизайнери інтер'єру уу блозі Martha Stewart зазначають, що деякі типи підлогових покриттів виглядають застаріло у 2026 році.

Дивіться також Світлі чи темні стіни: що виграє у реальному житті

Які покриття підлоги вже не в моді?

Сіра підлога

Ще кілька років тому сірі підлоги були справжнім трендом у сучасних інтер'єрах. Проте зараз експерти називають їх "холодними" та надто стерильними. За словами старшої директорки з дизайнерської стратегії Mohawk Джессіка Вайт, під час пандемії люди занадто втомилися від сірих відтінків у домі – сірих стін, меблів та підлог.

Натомість у 2026 році все більшої популярності набувають теплі кольори:

медові,

карамельні,

м'які коричневі відтінки.

Вони роблять простір затишнішим і створюють відчуття комфорту.



Сіра підлога втратила популярність / Фото Pexels

Глянцевий мармур

Дизайнери також радять відмовитися від глянцевої мармурової плитки невеликого формату. Хоча раніше вона асоціювалася з розкішшю, сьогодні такий варіант часто виглядає штучно та перевантажує інтер'єр. Замість цього дизайнери радять звернути увагу на:

натуральні текстури,

великоформатну плитку,

дерев'яні підлоги з широких дощок.

Особливо популярними стають візерунки "ялинка" та ручна глиняна плитка.



Глянцевий мармур виглядає застаріло / Фото Pexels

Розкішний вініл

Ще один матеріал, який поступово виходить із моди, – розкішні вінілові дошки. Їх головною перевагою була водостійкість, однак сьогодні покупці дедалі більше звертають увагу на довговічність і стійкість до подряпин.

Експерти зазначають, що дешевші варіанти вінілового покриття швидко зношуються, особливо в домівках із дітьми та домашніми тваринами. Саме тому дизайнери радять інвестувати у більш якісні та міцні матеріали.



Розкішні вінілові дошки виходять з моди / Фото Pexels

Що зараз у моді?

У 2026 році люди дедалі частіше відмовляються від стандартних рішень, які "виглядають як у всіх". Дизайнери The Spruce наголошують: інтер'єр має підкреслювати індивідуальність дому. Саме тому популярності набирають підлоги з комбінованими елементами – декоративним паркетом, візерунками "ялинка" або нестандартним поєднанням текстур.

Такі рішення додають інтер'єру характеру та роблять простір дорожчим на вигляд. Серед головних трендів 2026 року дизайнери виділяють:

натуральне дерево;

теплі природні відтінки;

матові текстури;

великоформатну плитку;

комбіновані візерунки підлоги.

Експерти додають, що сучасний інтер'єр дедалі більше тяжіє до природності, комфорту та "живих" матеріалів, які створюють атмосферу затишку вдома.

Який матеріал поступово витісняє ламінат?