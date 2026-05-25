Як пише Livingetc, на зміну декоративним плінтусам приходить мінімалізм, чисті лінії та ефект так званої "витаючої" стелі.

Саме цей прийом сьогодні називають одним із найкращих способів візуально зробити приміщення вищим і просторішим.

Чому дизайнери відмовляються від плінтусів?

Головна причина – бажання створити легкий та цілісний простір без зайвих деталей. Коли між стелею та стіною немає масивного декоративного елемента, межа між поверхнями стає майже непомітною. Через це стеля ніби "розчиняється" у просторі, а кімната виглядає більш повітряною.

Особливо помітний такий ефект у квартирах із невисокими стелями. Відсутність плінтуса допомагає прибрати відчуття тиску зверху, а погляд природно спрямовується вгору.



У чому секрет "витаючої" стелі?

Дизайнери пояснюють: головний акцент тут – на акуратному стику стіни та стелі. Поверхні мають виглядати максимально рівними та чистими, без громіздкого декору. Щоб приховати технічний зазор між матеріалами, який потрібен через температурні розширення, використовують еластичний герметик у колір стелі.

Він практично непомітний, але дозволяє конструкції зберігати гнучкість і не тріскатися з часом. Втім, такий варіант потребує дуже якісного ремонту. Якщо стіни або стеля нерівні, усі дефекти одразу будуть кидатися в очі.

Як ще сильніше "підняти" стелю?

Дизайнери радять кілька простих прийомів, які підсилюють ефект простору:

завести стельове покриття на стіну на кілька сантиметрів, створюючи вузький світлий кант;

використовувати вертикальні смуги або контрастні шпалери;

додати LED-підсвічування по периметру кімнати;

встановити точкові світильники, які направляють світло вгору.

Також добре працюють глянцеві натяжні стелі – вони відбивають світло та візуально додають об'єму приміщенню.