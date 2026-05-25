Как пишет Livingetc, на смену декоративным плинтусам приходит минимализм, чистые линии и эффект так называемого "витающего" потолка.

Именно этот прием сегодня называют одним из лучших способов визуально сделать помещение выше и просторнее.

Почему дизайнеры отказываются от плинтусов?

Главная причина – желание создать легкое и целостное пространство без лишних деталей. Когда между потолком и стеной нет массивного декоративного элемента, граница между поверхностями становится почти незаметной. Поэтому потолок будто "растворяется" в пространстве, а комната выглядит более воздушной.

Особенно заметен такой эффект в квартирах с невысокими потолками. Отсутствие плинтуса помогает убрать ощущение давления сверху, а взгляд естественно устремляется вверх.



Почему дизайнеры отказываются от плинтусов / Фото Pinterest

В чем секрет "витающего" потолка?

Дизайнеры объясняют: главный акцент здесь – на аккуратном стыке стены и потолка. Поверхности должны выглядеть максимально ровными и чистыми, без громоздкого декора. Чтобы скрыть технический зазор между материалами, который нужен из-за температурных расширений, используют эластичный герметик в цвет потолка.

Он практически незаметен, но позволяет конструкции сохранять гибкость и не трескаться со временем. Впрочем, такой вариант требует очень качественного ремонта. Если стены или потолок неровные, все дефекты сразу будут бросаться в глаза.

Как еще сильнее "поднять" потолок?

Дизайнеры советуют несколько простых приемов, которые усиливают эффект пространства:

завести потолочное покрытие на стену на несколько сантиметров, создавая узкий светлый кант;

использовать вертикальные полосы или контрастные обои;

добавить LED-подсветку по периметру комнаты;

установить точечные светильники, которые направляют свет вверх.

Также хорошо работают глянцевые натяжные потолки – они отражают свет и визуально добавляют объема помещению.