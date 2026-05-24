Эксперты говорят: главная ошибка современного ремонта – копировать решения, которые массово использовались в квартирах 2018 – 2022 годов. Больше об этом рассказали на странице kr.group_ в тиктоке.

Какие решения в дизайне интерьеров уже не в моде?

Кухни с "нависающими" верхними шкафами

Одним из решений, которое стремительно выходит из моды, дизайнеры называют кухни, где верхние шкафы расположены на разной глубине или создают эффект "нависания". Сегодня все популярнее становятся кухни с ровной, целостной линией фасадов – когда весь верхний ярус находится в одной плоскости. Такой подход делает интерьер:

визуально дороже;

более аккуратным;

минималистичным;

"архитектурным".

Особенно актуальными стали кухни "под потолок", где фасады выглядят как единая встроенная система без лишнего визуального шума.

Актуальными являются кухни "под потолок" / Фото Pinterest

Карнизы на стенах постепенно исчезают

Еще один тренд, который дизайнеры все чаще критикуют, – классические видимые карнизы для штор. В современных интерьерах их активно заменяют скрытыми системами монтажа, когда карниз буквально прячется в нише потолка. Благодаря этому шторы выглядят значительно дороже, а сама комната – выше и просторнее.



Карниз прячется в нише потолка / Фото Pinterest

Шкафы-купе больше не выглядят современно

Когда-то шкафы-купе были символом практичности, но сегодня многие дизайнеры считают их одним из главных "удешевителей" интерьера. Особенно это касается моделей:

с зеркальными дверями;

алюминиевыми рамками;

крупными фотопечатью;

блестящими фасадами.

В 2026 году им на смену приходят:

встроенные шкафы до потолка;

гладкие фасады без ручек;

скрытые системы хранения;

минималистичные гардеробные.

Дизайнеры объясняют: чем менее заметными являются системы хранения, тем дороже выглядит пространство.



Вместо шкафов-купе стоит выбирать встроенные шкафы до потолка / Фото Pinterest

Деревянные рейки уже не главный тренд

Еще несколько лет назад деревянные рейки были буквально везде – в спальнях, гостиных, прихожих и даже ванных комнатах. Но сейчас этот тренд постепенно теряет популярность. Специалисты говорят, что чрезмерное использование реек начало создавать эффект "шаблонного ремонта с Pinterest". Зато в тренде теперь деревянные панели и большие текстурные плоскости.

Что выбирать взамен?

Главный тренд 2026 года – меньше визуального шума Дизайнеры все чаще говорят о "тихом интерьере" – пространство, где нет большого количества мелких деталей, сложных конструкций и агрессивных акцентов. Именно поэтому в современных квартирах сейчас доминируют:

скрытые системы;

ровные фасады;

цельные поверхности;

натуральные текстуры;

минималистичные формы.

И главное правило нового интерьера звучит максимально просто: чем меньше квартира "кричит" о трендах – тем дороже и современнее она выглядит.

