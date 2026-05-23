Как рассказал пользователь с ником @gotovo.remontt в тиктоке, главная причина – чрезвычайно высокая стоимость монтажа и сложность работ.

Смотрите также Модные цвета кухонной посуды из 70-х, которые заслуживают возвращения

Почему плинтус скрытого монтажа – не лучший вариант?

Мастера объясняют: сам плинтус – это лишь небольшая часть расходов. Самым дорогим становится подготовительный этап, который требует идеально ровных стен, точного монтажа профилей и дополнительных работ еще до финишной отделки.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Строители говорят, что главная проблема скрытого монтажа – его невозможно "доделать потом". Если классический плинтус можно установить уже после ремонта, то скрытый монтируется еще на этапе черновых работ. Для этого приходится:

штробить или выравнивать стены;

устанавливать алюминиевые профили;

очень точно выставлять геометрию;

подгонять штукатурку под уровень профиля.

Любая ошибка становится заметной сразу. А если стены со временем дадут трещину или дом немного "сядет", дефекты возле скрытого плинтуса видны значительно сильнее. Несмотря на популярность в дизайнерских интерьерах, многие мастера считают, что скрытый плинтус часто не оправдывает своих затрат.

В обычных квартирах люди редко замечают разницу между скрытым плинтусом и качественным современным классическим вариантом. В то же время бюджет ремонта может вырасти на десятки тысяч гривен из-за сложного монтажа.

Какой плинтус выбрать: смотрите видео

Какие плинтусы строители советуют взамен?

В 2026 году эксперты все чаще рекомендуют более простые и практичные решения, которые выглядят современно, но не создают столько проблем во время ремонта.

Плоские МДФ-плинтусы плоские

Одним из лучших вариантов называют высокие плоские МДФ-плинтусы под покраску. Их преимущества:

современный минималистичный вид;

значительно дешевле монтаж;

легкая замена при повреждении;

возможность покрасить в цвет стен.

Именно такие плинтусы сейчас активно используют в скандинавских и современных европейских интерьерах.

Алюминиевые плинтусы

Еще один популярный вариант – тонкие алюминиевые плинтусы. Они хорошо сочетаются с современным стилем, выглядят аккуратно и значительно проще в монтаже, чем скрытые системы. Особенно хорошо они работают:

в квартирах в стиле минимализм;

современных офисах;

интерьерах с микроцементом или керамогранитом.

Строители говорят, что в современных ремонтах люди все чаще отказываются от "инстаграмных" решений, которые красиво выглядят только на фото, но создают проблемы в реальной жизни. Именно поэтому сегодня главным критерием становится не модность, а баланс между внешним видом, долговечностью и стоимостью монтажа. И в этом плане классические современные плинтусы все чаще побеждают дорогие системы скрытого монтажа.