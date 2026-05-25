Експерти Slashgear попереджають: деякі популярні варіанти розміщення не лише псують комфорт перегляду, а й можуть скоротити термін служби техніки.

Дивіться також Були трендом, але стали несмаком: яких рішень в дизайні квартири варто уникати

Де не варто вішати телевізор?

Прямо навпроти вікна

Це одна з найпоширеніших помилок. Сонячне світло створює постійні відблиски на екрані, через які складно нормально дивитися фільми чи серіали. У результаті доводиться постійно закривати штори або збільшувати яскравість телевізора. Крім того, ввечері екран стає "видимим" для сусідів чи перехожих. Найкраще розміщувати ТВ збоку від вікна або там, де світло легко контролювати.

Біля дверного проходу

Телевізор у місці, де постійно хтось ходить, швидко почне дратувати. Люди перекриватимуть екран у найцікавіші моменти, а сама кімната здаватиметься тіснішою. Крім того, через постійний шум дверей комфортного перегляду вже не буде.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Під самою стелею

Ще одна популярна помилка – надто високе розміщення екрана. Якщо під час перегляду доводиться постійно задирати голову, це швидко викликає дискомфорт. Також у такому положенні погіршується кут огляду: кольори можуть виглядати тьмяними, а звук – спотвореним через відбиття від стелі.



Надто високе розміщення екрана також не рекомендується / Фото Pinterest

На кухні

Ідея дивитися шоу під час приготування їжі здається привабливою, але кухня – одне з найгірших місць для техніки. Пара, жир і бризки води можуть швидко пошкодити телевізор. До того ж шум витяжки, блендера чи посуду все одно не дасть насолодитися звуком.

Поруч із картинами та декором

Якщо телевізор розміщений занадто близько до картин або декоративних елементів, виникає візуальний хаос. Яскравий декор відволікає увагу від екрана, а сам ТВ віддзеркалює предмети навколо себе, через що інтер'єр виглядає перевантаженим.

У кутку кімнати

Кут здається зручним варіантом для економії місця, але на практиці це створює більше проблем. Для монтажу потрібні спеціальні кронштейни, а великий екран часто виступає вперед і "ламає" геометрію простору. До того ж меблі доведеться розставляти не надто зручно.

У ванній або біля басейну

Волога і техніка – небезпечне поєднання. Пара у ванній або бризки води можуть спричинити корозію та коротке замикання. А якщо телевізор стоїть біля басейну чи на вулиці, йому також шкодять сонце та перепади температур. Для таких умов потрібні спеціальні захищені моделі, які коштують значно дорожче.

Дизайнери радять просте правило: центр телевізора має бути приблизно на рівні очей людини, яка сидить. Саме тоді перегляд буде комфортним, а техніка гармонійно впишеться в інтер'єр.

Над каміном

Хоча в інтер'єрах це виглядає ефектно, дизайнери називають таке рішення одним із найгірших. Телевізор доводиться вішати занадто високо, через що болить шия, а тепло від каміна поступово шкодить електроніці. До того ж полум'я створює відблиски, які псують якість картинки.



Не варто розміщувати телевізор над каміном / Фото Pinterest

Раніше ми писали, що дизайнер Девід Нетто вважає розміщення телевізора над каміном однією з найгірших ідей для вітальні. За його словами, у такому випадку кімната втрачає візуальну гармонію, адже увага людини постійно "розривається" між двома центральними елементами – живим вогнем і екраном. Камін сам по собі є сильним акцентом інтер'єру, який створює атмосферу затишку, тоді як телевізор притягує погляд динамічним зображенням. Через це простір виглядає перевантаженим і менш комфортним для відпочинку.