Эксперты Slashgear предупреждают: некоторые популярные варианты размещения не только портят комфорт просмотра, но и могут сократить срок службы техники.

Где не стоит вешать телевизор?

Прямо напротив окна

Это одна из самых распространенных ошибок. Солнечный свет создает постоянные блики на экране, из-за которых сложно нормально смотреть фильмы или сериалы. В результате приходится постоянно закрывать шторы или увеличивать яркость телевизора. Кроме того, вечером экран становится "видимым" для соседей или прохожих. Лучше всего размещать ТВ сбоку от окна или там, где свет легко контролировать.

Возле дверного прохода

Телевизор в месте, где постоянно кто-то ходит, быстро начнет раздражать. Люди будут перекрывать экран в самые интересные моменты, а сама комната будет казаться тесной. Кроме того, из-за постоянного шума дверей комфортного просмотра уже не будет.

Под самым потолком

Еще одна популярная ошибка – слишком высокое размещение экрана. Если во время просмотра приходится постоянно задирать голову, это быстро вызывает дискомфорт. Также в таком положении ухудшается угол обзора: цвета могут выглядеть тусклыми, а звук – искаженным из-за отражения от потолка.



Слишком высокое размещение экрана также не рекомендуется / Фото Pinterest

На кухне

Идея смотреть шоу во время приготовления пищи кажется привлекательной, но кухня – одно из худших мест для техники. Пар, жир и брызги воды могут быстро повредить телевизор. К тому же шум вытяжки, блендера или посуды все равно не даст насладиться звуком.

Рядом с картинами и декором

Если телевизор размещен слишком близко к картинам или декоративным элементам, возникает визуальный хаос. Яркий декор отвлекает внимание от экрана, а сам ТВ отражает предметы вокруг себя, из-за чего интерьер выглядит перегруженным.

В углу комнаты

Угол кажется удобным вариантом для экономии места, но на практике это создает больше проблем. Для монтажа нужны специальные кронштейны, а большой экран часто выступает вперед и "ломает" геометрию пространства. К тому же мебель придется расставлять не слишком удобно.

В ванной или возле бассейна

Влага и техника – опасное сочетание. Пар в ванной или брызги воды могут вызвать коррозию и короткое замыкание. А если телевизор стоит возле бассейна или на улице, ему также вредят солнце и перепады температур. Для таких условий нужны специальные защищенные модели, которые стоят значительно дороже.

Дизайнеры советуют простое правило: центр телевизора должен быть примерно на уровне глаз человека, который сидит. Именно тогда просмотр будет комфортным, а техника гармонично впишется в интерьер.

Над камином

Хотя в интерьерах это выглядит эффектно, дизайнеры называют такое решение одним из худших. Телевизор приходится вешать слишком высоко, из-за чего болит шея, а тепло от камина постепенно вредит электронике. К тому же пламя создает блики, которые портят качество картинки.



Не стоит размещать телевизор над камином / Фото Pinterest

Ранее мы писали, что дизайнер Дэвид Нетто считает размещение телевизора над камином одной из худших идей для гостиной. По его словам, в таком случае комната теряет визуальную гармонию, ведь внимание человека постоянно "разрывается" между двумя центральными элементами – живым огнем и экраном. Камин сам по себе является сильным акцентом интерьера, который создает атмосферу уюта, тогда как телевизор притягивает взгляд динамичным изображением. Из-за этого пространство выглядит перегруженным и менее комфортным для отдыха.