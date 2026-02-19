Усе більше власників квартир і будинків звертають увагу на кварц-вініл – матеріал, який називають альтернативою нового покоління. Він поєднує привабливий дизайн із підвищеною міцністю та вологостійкістю. Про це пише "Радіо Трек".
Чому традиційний ламінат втрачає популярність?
Свого часу ламінат був компромісом між ціною та естетикою. Проте з роками проявилися його слабкі сторони:
- чутливість до вологи;
- ризик здуття після контакту з водою;
- вразливість до ударів і перепадів температур;
- поступове зростання вартості.
Найшвидше зношування ламінату помітне в кухнях, передпокоях і біля входу – там покриття часто втрачає охайний вигляд уже через кілька років.
Що таке кварц-вініл ?
Кварц-вінілове покриття – це багатошарова підлога з додаванням кварцу в основу. Саме цей компонент забезпечує міцність і стабільність, а верхній шар захищає від стирання.
Основні переваги матеріалу:
- повна вологостійкість;
- стійкість до подряпин і навантажень;
- збереження форми при зміні температур;
- легкий догляд без спеціальних засобів;
- довговічність навіть у вологих зонах.
Завдяки цьому кварц-вініл укладають не лише у вітальнях чи спальнях, а й у кухнях та навіть ванних кімнатах.
Ще один плюс – широкий вибір текстур і відтінків. Покриття може імітувати: натуральну деревину, камінь, бетон, світлі й темні породи дерева.
Кварц-вініл може імітувати різні текстури / Фото з відкритих джерел
Безшовне укладання на великих площах створює відчуття цілісного простору – це особливо актуально для квартир-студій та відкритих планувань.
Сучасний кварц-вініл не виділяє шкідливих речовин, приємний на дотик і частково поглинає побутовий шум. Його часто використовують у дитячих кімнатах і спальнях.
Покриття сумісне із системами теплої підлоги, що робить його зручним рішенням для енергоефективного житла
Отже, кварц-вініл поєднує в собі одразу кілька характеристик: довговічність, естетику, універсальність і простоту монтажу. Саме тому цей матеріал дедалі частіше обирають замість ламінату чи лінолеуму.
Які 4 тренди підлоги стануть головними у 2026 році?
Підлога може повністю змінити вигляд дому. Але дизайнерка Еріка Дейл радить: обирайте не те, що модне зараз, а те, що справді подобається вам. Якісне покриття служить десятиліттями, тому краще зробити один раз і правильно. Про це пише House Digest.
Ось що буде в тренді у 2026 році:
Натуральні матеріали
У моді дерево, корок, мармур, травертин – усе, що має природне походження. Такі підлоги додають тепла та дорогі на вигляд.
Екологічні рішення
Популярність мають бамбук, перероблена деревина, плитка з вторинної сировини, натуральний лінолеум. Люди все частіше зважають на екологічність і обирають матеріали з меншим впливом на довкілля.
Теплі відтінки
Холодні сірі підлоги відходять у минуле. У моді медові, карамельні, горіхові та глибокі коричневі відтінки. Вони роблять інтер'єр затишнішим і краще поєднуються з різними стилями.
Яскраві візерунки та кольори
Шаховий малюнок, геометрія, мозаїка, незвичні кольори – підлога стає акцентом інтер'єру.
Традиційний плінтус виходить з моди: чим його замінюють у Європі
- Стик між підлогою та стіною – дрібниця, яка впливає на вигляд усього інтер'єру.
- Раніше плінтус ставили обов'язково, щоб приховати нерівності. Сьогодні все частіше від нього відмовляються заради мінімалізму.
- Замість класичного плінтуса обирають: прихований – врівень зі стіною, сучасний і акуратний; дюрополімерний – міцний і вологостійкий; корковий шов – майже непомітний, без виступів.
- Плінтус залишають у випадку, якщо стіни нерівні або потрібен додатковий захист.