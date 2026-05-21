Дизайнери попереджають: деякі популярні раніше відтінки у 2026 році вже видаються застарілими і лише перевантажують простір. Про це пише Express.

Які кольори не слід використовувати на кухні?

Фіолетовий і його відтінки

Дизайнерка Лінді Рейнольдс у коментарі для Livingetc заявила, що не радила б використовувати фіолетовий у кухні. Це стосується також бузкового, лілового та яскраво-рожевого відтінків.

За її словами, ці кольори з часом починають швидко втомлювати. Крім того, фіолетові кухні часто сприймаються як короткочасний тренд, через що інтер'єр може швидко втратити актуальність.

Лілова кухня швидко втратить актуальність / Фото Pinterest

Повністю білі кухні

Засновниця студії Design for Living Елісон Холтом розповіла, що повністю білі кухні вже виходять із моди. Особливо застарілий, за словами дизайнерки, має вигляд поєднання білих фасадів із білими стільницями та стінами. Такий інтер'єр може видаватися надто "плоским" і безликим. Замість холодного білого експерти радять:

кремові відтінки;

теплий молочний;

колір слонової кістки;

світлий беж.

Повністю білий кухонний інтер'єр виходить з моди / Фото Pinterest

Яскравий зелений і синій

Дизайнерка Джеймі Річі в коментарі Southern Living пояснила, що з синіми та зеленими відтінками потрібно бути обережними. Вона нагадала, що:

авокадовий зелений був популярним у ретро-кухнях;

смарагдовий активно використовували у 2000-х.

Через це деякі насичені зелені та сині кольори вже починають асоціюватися зі старими трендами. Експерти радять уникати надто модних кольорів, які зараз масово використовують у соцмережах та меблевих салонах, адже вони швидко набридають.

Авокадовий зелений не кращий варіант для кухні / Фото Pinterest

Холодний сірий

Дизайнерка Лорен Роббінс у коментарі The Spruce зазначила, що холодний сірий поступово втрачає популярність. За її словами, у багатьох кухнях він має занадто стерильний, темний, похмурий і "неживий" вигляд. Особливо це помітно у приміщеннях із недостатнім природним освітленням.

Співзасновниця InSite Builders & Remodeling Мері Гордон зазначає, що сірий колір усе ще можна використовувати, але краще обирати теплі відтінки з бежевим або кремовим підтоном.

Холодний сірий зістарить кухонний інтер'єр / Фото Pinterest

Які кольори зараз у тренді

У 2026 році дизайнери все частіше радять:

теплі нейтральні кольори;

природні відтінки;

м'який беж;

оливковий;

пісочний;

теплий сірий;

кремові кольори.

Такі відтінки довше залишаються актуальними, не перевантажують простір і роблять кухню затишнішою.

Застарілі рішення для кухні у 2026 році

Тренди кухонного дизайну швидко змінюються, і рішення, які ще нещодавно були популярними, у 2026 році поступово виходять з моди.

Що вважають застарілим дизайнери: