Дизайнери інтер'єрів Architectural Digest зазначають: більшість проблем виникає не через погані матеріали, а через неправильні рішення ще на етапі планування.

Які помилки люди роблять найчастіше?

Однією з найпоширеніших помилок є ігнорування функціонального зонування. Люди часто починають ремонт із вибору шпалер і меблів, не продумавши, як саме буде використовуватися простір. У результаті з'являються незручні проходи, перевантажені кімнати або, навпаки, "порожні" зони, які не мають жодного практичного призначення. Особливо це помітно у невеликих квартирах, де кожен квадратний метр має значення.

Ще одна типова проблема – неправильне освітлення. Часто обмежуються лише однією стельовою люстрою, яка не забезпечує комфортного сценарію світла. Через це інтер'єр виглядає пласким і менш затишним, ніж міг би бути. Дизайнери радять поєднувати:

загальне,

локальне,

декоративне освітлення, щоб створити глибину простору.

Не менш критичною помилкою є хаотичний вибір матеріалів і стилів. У спробі зробити "гарно" люди змішують різні напрямки дизайну без єдиної концепції, що призводить до візуального шуму. Також часто економлять на дрібницях – розетках, фурнітурі, плінтусах – які в підсумку сильно впливають на загальне враження від інтер'єру.

Окремо фахівці звертають увагу на відсутність запасу в бюджеті та плануванні. Під час ремонту майже завжди виникають непередбачувані витрати, і без фінансового резерву проєкт або затягується, або доводиться йти на компроміси в якості. Саме тому експерти радять навіть при самостійному ремонті мати хоча б базовий план або консультацію дизайнера, щоб уникнути найтиповіших помилок і зробити простір справді комфортним.



Чому навіть дорогий ремонт може виглядати незавершеним?

Експерти House Beautiful наголошують: враження від квартири чи будинку формують не лише великі речі – меблі, колір стін чи техніка, – а й десятки дрібних деталей, які люди часто недооцінюють. Саме через них навіть стильний і дорогий ремонт може створювати відчуття хаосу, незатишку або "недоробленого" простору.

Однією з головних проблем фахівці називають відсутність цілісності в інтер'єрі. Непродумане освітлення, відкриті кабелі, різні за стилем меблі чи випадковий декор порушують гармонію кімнати. Крім того, багато хто забуває про важливість текстилю, правильних пропорцій і балансу між функціональністю та естетикою. У результаті простір може виглядати перевантаженим або, навпаки, "порожнім", навіть якщо на ремонт було витрачено значний бюджет.