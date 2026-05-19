На щастя, саме ванну найпростіше оновити: кілька точкових змін можуть повністю змінити її атмосферу, зробивши її сучасною, спокійною та функціональною. Про це повідомляє Homes & Gardens.

Що не варто розміщувати у ванній?

Громіздкі тумби

Великі шафи здаються практичним рішенням для зберігання, але в невеликих ванних вони часто працюють проти простору – візуально його зменшують і створюють відчуття перевантаженості. Сучасні інтер'єри все частіше тяжіють до мінімалізму:

підвісні раковини,

вузькі системи зберігання,

настінні полиці.

Такий підхід не лише економить простір, а й додає інтер'єру легкості та "повітря".

Це візуально звільняє простір, зберігаючи функціональність,

– зазначає дизайнер інтер'єрів Айхан Ердоган.



Підвісні тумби виглядають більш сучасно / Фото Pinterest

Візуальний безлад

Навіть дорогий ремонт втрачає ефект, якщо поверхні захаращені баночками, флаконами та засобами догляду. Безлад одразу руйнує відчуття чистоти та гармонії. Рішення просте – організація. Стильні кошики, закриті системи зберігання та мінімальна кількість предметів на виду допомагають перетворити ванну на простір, що нагадує SPA.



Відсутній візуального шуму у ванній робить її більш преміальною / Фото Pinterest

Надто темні кольори

Глибокі відтінки можуть виглядати ефектно, але в маленьких ванних вони часто "з'їдають" простір, роблячи його візуально тісним і похмурим. Натомість світлі кольори – білий, кремовий, світло-сірий – допомагають розширити простір і створити відчуття чистоти. Тепла атмосфера досягається за рахунок натуральних текстур і м'яких акцентів.



Світлі кольори ванної розширюють простір / Фото Pinterest

Дешевий пластик і тимчасові рішення

Пластикові дозатори, тонкі шторки для душу та недовговічна фурнітура швидко псують загальне враження навіть від дорогого інтер'єру. Вони зношуються, вицвітають і виглядають неохайно. Дизайнери радять обирати кераміку, скло та шліфований метал – такі матеріали виглядають значно дорожче та служать довше.

Вони миттєво трансформують простір і можуть бути напрочуд доступними,

– додає дизайнерка Тоні Робертс.



Тонку шторку краще замінити на тканинну, яка призначена для ванни / Фото Pinterest

Тематичний і святковий декор

Як пише Good Housekeeping, декор із яскраво вираженою темою – мушлі, морські мотиви, мультяшні елементи чи сезонні прикраси – швидко втрачає актуальність і робить інтер'єр застарілим. Дизайнери радять уникати надмірної "тематики", адже вона обмежує гнучкість простору. Те, що здається веселим сьогодні, вже завтра може виглядати недоречно.



Мильниці з натуральних матеріалів виглядають стильно та сучасно / Фото Pinterest

Як зробити маленьку ванну візуально більшою?

Раніше ми писали, що навіть дуже компактна ванна кімната може виглядати візуально просторішою, якщо правильно підібрати кольори, освітлення та оздоблення. Важливо враховувати, що відчуття простору часто залежить не стільки від реальної площі, скільки від вдалих дизайнерських рішень і деталей інтер'єру.

Для невеликих ванних найкраще працюють світлі та теплі відтінки плитки – кремовий, бежевий, молочний, світло-сірий або пісочний. Такі кольори краще відбивають світло, завдяки чому простір виглядає світлішим і більшим, тоді як темні або надто контрастні відтінки можуть візуально "тиснути" та зменшувати приміщення, особливо якщо в ньому бракує природного освітлення.

