Як пояснив користувач з ніком geometria_potolki в інстаграмі, є значно безпечніший і правильніший спосіб, як позбутися води та врятувати стелю.

Що робити, якщо вас затопили сусіди?

Не панікувати і не проколювати натяжну стелю

Як би сильно не провисла натяжна стеля від води, вона виконує свою "рятівну функцію" – утримує рідину, захищаючи кімнату та меблі. Якщо її пошкодити, вода просто хлине вниз, а полотно може втратити можливість відновлення.

Акуратний контрольований злив води

Найправильніший варіант – обережний демонтаж частини полотна ближче до ванної кімнати або найближчої точки доступу. Зазвичай це робиться через край профілю:

частину стелі акуратно відщіпають від багета,

підставляють ємність,

поступово зливають воду без різких рухів.

Це дозволяє уникнути пошкодження матеріалу та контролювати процес.

Просушування – ключовий етап

Після того як вода знята, головне – повністю висушити простір між базовою стелею і полотном. Тут часто використовують будівельну теплову гармату або професійні осушувачі повітря.

Важливо: не перегрівати матеріал, забезпечити рівномірну циркуляцію теплого повітря, не поспішати – волога під перекриттям може триматися довше, ніж здається.

Повернення полотна на місце

Коли все висохло, натяжну стелю обережно встановлюють назад у профіль. У більшості випадків вона повертає свою форму без помітних дефектів, особливо якщо матеріал якісний і не був механічно пошкоджений.

Коли краще викликати спеціалістів?

До спеціалістів краще звернутися, якщо:

води дуже багато,

є запах затхлості,

стеля сильно деформована.

Професіонали мають обладнання для швидкого та безпечного відновлення. Як ви бачите, натяжна стеля – це не "одноразова пастка для води", а досить витривала конструкція, яка часто рятує ремонт від серйозних збитків. Головне – не псувати її поспішними діями, а діяти акуратно.

Як уникнути затоплень у квартирі?

Як зазначає House Beautiful, затоплення у багатоповерхових будинках – одна з найпоширеніших побутових аварій. Причини можуть бути різні:

зношені труби,

несправна сантехніка,

проста людська неуважність.

Експерти наголошують: більшість таких ситуацій можна або повністю запобігти, або суттєво зменшити їхні наслідки.

Регулярно перевіряйте сантехніку. Старі змішувачі, шланги та труби часто стають причиною протікань, тому їх варто періодично оглядати й замінювати зношені елементи. Встановіть систему захисту від протікання. "Антизатоплення" системи з датчиками води та автоматичними клапанами швидко перекривають воду при аварії й запобігають затопленню. Подбайте про гідроізоляцію під час ремонту. Якісна гідроізоляція у ванній і на кухні не дає воді проникати до сусідів і зменшує наслідки протікань. Не залишайте воду без нагляду. Важливо контролювати набрану ванну, перекривати крани під час відсутності та не запускати техніку без потреби вночі. Слідкуйте за стояками та комунікаціями. Не перекривайте доступ до стояків, адже це дозволяє швидко реагувати на аварії в загальних системах будинку. Майте "план Б". Заздалегідь знайте, де головний вентиль води, як його перекрити та кому телефонувати у випадку затоплення.

Раніше ми писали, що системи "Антизатоплення" оснащені датчиками води та розумними кранами, які автоматично перекривають подачу води у разі аварії. Вони знадні працювати навіть без електрики, що особливо актуально у часи блекаутів.