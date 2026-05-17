Це довів користувач тіктоку з ніком turchyn_rembud у популярному відео, де показав, як грамотно організувати простір у надзвичайно маленькому санвузлі та вмістити там усе необхідне для комфортного життя.

Як розмістити у малій ванній кімнаті все необхідне?

За словами автора відео, головний секрет компактної ванної – використання кожного сантиметра простору та вбудованих рішень. Навіть приміщення, яке "трохи більше за комору", може виглядати сучасно та не захаращено.

Одним із найпрактичніших рішень стала висока шафа, в якій вдалося розмістити пральну машину, а над нею – сушильну. Таке вертикальне планування дозволяє суттєво заощадити місце та уникнути відчуття тісноти. Ще один вдалий прийом – використання простору над інсталяцією унітаза. Там автор проєкту облаштував додаткову шафу, де сховав бойлер та побутові речі. Завдяки цьому техніка не псує зовнішній вигляд ванної та не займає корисний простір.

У маленькій ванній також вдалося передбачити відкриті полички з плитки для косметики та засобів догляду. Вони не "обтяжують" інтер'єр візуально та виглядають акуратно завдяки єдиному стилю оздоблення. Попри компактність приміщення, у ванній знайшлося місце навіть для рушникосушарки – елемента, від якого часто відмовляються у маленьких квартирах.

Автор відео наголошує, що правильне планування дозволяє не жертвувати комфортом навіть у дуже обмеженому просторі.

Як зробити маленьку ванну візуально більшою?

Дизайнери інтер'єру наголошують: навіть дуже компактна ванна кімната може виглядати просторою, якщо правильно підібрати кольори, освітлення та оздоблення. Візуальне сприйняття простору часто залежить не від реальної площі, а від деталей оформлення.

Як зазначають експерти Martha Stewart, для маленьких ванних кімнат найкраще підходять світлі та теплі відтінки плитки:

кремовий,

бежевий,

молочний,

світло-сірий,

пісочний.

Такі кольори краще відбивають світло, завдяки чому приміщення здається світлішим і просторішим. Натомість надто темні, агресивні або контрастні кольори можуть "тиснути" на простір і робити ванну візуально меншою. Особливо це стосується маленьких приміщень без природного освітлення.

Раніше ми писали, що для того, щоб зробити ванну кімнату більш затишною та схожою на сучасний SPA-простір, дизайнери радять поєднувати стильні деталі з практичними рішеннями. Одним із головних трендів залишаються матові змішувачі – вони надають інтер'єру вишуканого та мінімалістичного вигляду.