Дизайнери інтер'єрів kr.group_ у тіктоці назвали 7 зон, де найчастіше бракує розеток.

В яких місцях квартири завжди бракує розеток?

  • Передпокій

Саме тут заряджають робот-пилосос, підключають сушарки для взуття, пилосос або святкове освітлення. Крім того, дедалі популярнішими стають консолі з підсвічуванням та електронні замки. Тому кількох розеток біля входу точно не буде забагато.

  • Кухня

Абсолютний рекордсмен за кількістю електроприладів. Кавоварка, чайник, тостер, мультиварка, блендер, зарядки для гаджетів – список можна продовжувати довго. Фахівці радять передбачити більше розеток над робочою поверхнею, ніж здається необхідним.

  • Санвузол

Фен, електрична зубна щітка, іригатор, пральна машина, сушильна машина та дзеркало з підсвічуванням потребують живлення. Часто після ремонту власники квартир шкодують, що встановили лише одну або дві розетки.

  • Гардеробна

Цю зону нерідко взагалі залишають без електроточок. Проте тут можуть знадобитися праска, відпарювач, пилосос або додаткове освітлення. Кілька розеток зроблять користування гардеробною значно комфортнішим.

  • Спальня

Одна з найпоширеніших помилок – недостатня кількість розеток біля ліжка. Смартфони, смартгодинники, настільні лампи, зволожувачі повітря та інші пристрої швидко займають усі доступні місця.

  • Лоджія або балкон

Якщо балкон використовується не лише для зберігання речей, а й як зона відпочинку або домашній кабінет, розетки стають необхідністю. Вони можуть знадобитися для освітлення, ноутбука, обігрівача чи заряджання гаджетів.

  • Робоча зона

Навіть якщо окремого кабінету немає, місце для роботи потребує запасу розеток. Ноутбук, монітор, принтер, роутер та інша техніка швидко показують, що двох-трьох розеток недостатньо.


Де у квартирі завжди не вистачає розеток / Фото Pexels

Експерти з ремонту радять ще на етапі планування проєкту скласти список усіх електроприладів у квартирі та додати щонайменше 20 – 30% запасу. Це допоможе уникнути використання подовжувачів і зробить житло більш комфортним та функціональним.

Як розрахувати кількість розеток для кухні?

  • Раніше ми вже розповідали, що для кухні рекомендується від 12 до 20 розеток, залежно від розміру приміщення та кількості техніки, з урахуванням великої побутової техніки та дрібної техніки на робочій поверхні.

  • Основну кількість розеток слід розміщувати над робочою поверхнею, оскільки це головна зона для дрібної техніки. Розетки мають бути на висоті 10 – 15 сантиметрів від стільниці.