Їх має бути достатньо для всіх потреб, з урахуванням потужних приладів, дрібної техніки та можливого розширення в майбутньому. Скільки розеток потрібно для кухні, як правильно їх розмістити та на що звернути увагу при плануванні, розповідає 24 Канал.
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Чому важливо правильно розрахувати кількість розеток
Нестача розеток на кухні призводить до постійного перемикання приладів, використання подовжувачів або трійників, що не лише незручно, а й небезпечно.
Надлишкова кількість теж не завжди виправдана – це зайві витрати та потенційна плутанина.
Оптимальний підхід – передбачити розетки для всіх наявних і можливих приладів, з урахуванням зонування простору.
Яка кількість розеток вважається оптимальною
У середньому для кухні рекомендується від 12 до 20 розеток, залежно від розміру приміщення та кількості техніки.
Ось орієнтовний розподіл для великої побутової техніки (стаціонарно підключеної):
- Холодильник – 1.
- Посудомийна машина – 1.
- Духова шафа – 1.
- Варильна поверхня (окрема від духовки) – 1.
- Витяжка – 1.
Для дрібної техніки на робочій поверхні:
- Чайник, тостер, кавоварка, блендер тощо – 3 – 5 розеток (бажано з запасом).
- Мікрохвильова піч – 1.
Вираховуючи кількість розеток, варто звертати увагу на свої потреби / Фото Freepik
Також варто розглянути монтаж резервних розеток для зарядки гаджетів, нової техніки, тимчасового підключення. Це 2– 4 розетки.
Крім того, може знадобитися по 1 додатковій розетці для підсвітки робочої зони, телевізора та пральної машини, якщо вони є на кухні.
Як правильно розмістити розетки
Основну кількість розеток слід розміщувати над робочою поверхнею, оскільки це головна зона для дрібної техніки. Розетки мають бути на висоті 10 – 15 сантиметрів від стільниці.
Також деякі краще розміщувати під робочою поверхнею – для підключення великої вбудованої техніки.
Водночас у зонах, де може бути волога, потрібно використовувати розетки з вологозахистом, а у кутових секціях варто передбачити розетки, якщо там планується техніка (наприклад, мультиварка чи міксер).
Крім того, завжди робіть невеликий запас – навіть якщо не користуєтесь усією технікою зараз, у майбутньому це може змінитися.
Додамо, що варто заздалегідь проаналізувати потреби, врахувати техніку, розміщення меблів і можливі зміни у побуті, адже деякі прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки.