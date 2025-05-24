Їх має бути достатньо для всіх потреб, з урахуванням потужних приладів, дрібної техніки та можливого розширення в майбутньому. Скільки розеток потрібно для кухні, як правильно їх розмістити та на що звернути увагу при плануванні, розповідає 24 Канал.

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Чому важливо правильно розрахувати кількість розеток

Нестача розеток на кухні призводить до постійного перемикання приладів, використання подовжувачів або трійників, що не лише незручно, а й небезпечно.

Надлишкова кількість теж не завжди виправдана – це зайві витрати та потенційна плутанина.

Оптимальний підхід – передбачити розетки для всіх наявних і можливих приладів, з урахуванням зонування простору.

Яка кількість розеток вважається оптимальною

У середньому для кухні рекомендується від 12 до 20 розеток, залежно від розміру приміщення та кількості техніки.

Ось орієнтовний розподіл для великої побутової техніки (стаціонарно підключеної):

Холодильник – 1.

Посудомийна машина – 1.

Духова шафа – 1.

Варильна поверхня (окрема від духовки) – 1.

Витяжка – 1.

Для дрібної техніки на робочій поверхні:

Чайник, тостер, кавоварка, блендер тощо – 3 – 5 розеток (бажано з запасом).

Мікрохвильова піч – 1.

Вираховуючи кількість розеток, варто звертати увагу на свої потреби / Фото Freepik

Також варто розглянути монтаж резервних розеток для зарядки гаджетів, нової техніки, тимчасового підключення. Це 2– 4 розетки.

Крім того, може знадобитися по 1 додатковій розетці для підсвітки робочої зони, телевізора та пральної машини, якщо вони є на кухні.

Як правильно розмістити розетки

Основну кількість розеток слід розміщувати над робочою поверхнею, оскільки це головна зона для дрібної техніки. Розетки мають бути на висоті 10 – 15 сантиметрів від стільниці.

Також деякі краще розміщувати під робочою поверхнею – для підключення великої вбудованої техніки.

Водночас у зонах, де може бути волога, потрібно використовувати розетки з вологозахистом, а у кутових секціях варто передбачити розетки, якщо там планується техніка (наприклад, мультиварка чи міксер).

Крім того, завжди робіть невеликий запас – навіть якщо не користуєтесь усією технікою зараз, у майбутньому це може змінитися.

Додамо, що варто заздалегідь проаналізувати потреби, врахувати техніку, розміщення меблів і можливі зміни у побуті, адже деякі прилади ніколи не можна під'єднувати до однієї розетки.