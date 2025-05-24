Их должно быть достаточно для всех потребностей, с учетом мощных приборов, мелкой техники и возможного расширения в будущем. Сколько розеток нужно для кухни, как правильно их разместить и на что обратить внимание при планировании, рассказывает 24 Канал.

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Почему важно правильно рассчитать количество розеток

Недостаток розеток на кухне приводит к постоянному переключению приборов, использование удлинителей или тройников, что не только неудобно, но и опасно.

Избыточное количество тоже не всегда оправдано – это лишние расходы и потенциальная путаница.

Оптимальный подход – предусмотреть розетки для всех имеющихся и возможных приборов, с учетом зонирования пространства.

Какое количество розеток считается оптимальным

В среднем для кухни рекомендуется от 12 до 20 розеток, в зависимости от размера помещения и количества техники.

Вот ориентировочное распределение для крупной бытовой техники (стационарно подключенной):

Холодильник – 1.

Посудомоечная машина – 1.

Духовой шкаф – 1.

Варочная поверхность (отдельная от духовки) – 1.

Вытяжка – 1.

Для мелкой техники на рабочей поверхности:

Чайник, тостер, кофеварка, блендер и т.д. – 3 – 5 розеток (желательно с запасом).

Микроволновая печь – 1.

Высчитывая количество розеток, стоит обращать внимание на свои потребности / Фото Freepik

Также стоит рассмотреть монтаж резервных розеток для зарядки гаджетов, новой техники, временного подключения. Это 2– 4 розетки.

Кроме того, может понадобиться по 1 дополнительной розетке для подсветки рабочей зоны, телевизора и стиральной машины, если они есть на кухне.

Как правильно разместить розетки

Основное количество розеток следует размещать над рабочей поверхностью, поскольку это главная зона для мелкой техники. Розетки должны быть на высоте 10 – 15 сантиметров от столешницы.

Также некоторые лучше размещать под рабочей поверхностью – для подключения крупной встраиваемой техники.

В то же время в зонах, где может быть влажная, нужно использовать розетки с влагозащитой, а в угловых секциях стоит предусмотреть розетки, если там планируется техника (например, мультиварка или миксер).

Кроме того, всегда делайте небольшой запас – даже если не пользуетесь всей техникой сейчас, в будущем это может измениться.

Добавим, что стоит заранее проанализировать потребности, учесть технику, размещения мебели и возможные изменения в быту, ведь некоторые приборы никогда нельзя подключать к одной розетке.