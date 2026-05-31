Дизайнеры интерьеров kr.group_ в тиктоке назвали 7 зон, где чаще всего не хватает розеток.

В каких местах квартиры всегда не хватает розеток?

Прихожая

Именно здесь заряжают робот-пылесос, подключают сушилки для обуви, пылесос или праздничное освещение. Кроме того, все популярнее становятся консоли с подсветкой и электронные замки. Поэтому нескольких розеток у входа точно не будет много.

Кухня

Абсолютный рекордсмен по количеству электроприборов. Кофеварка, чайник, тостер, мультиварка, блендер, зарядки для гаджетов – список можно продолжать долго. Специалисты советуют предусмотреть больше розеток над рабочей поверхностью, чем кажется необходимым.

Санузел

Фен, электрическая зубная щетка, ирригатор, стиральная машина, сушильная машина и зеркало с подсветкой нуждаются в питании. Часто после ремонта владельцы квартир жалеют, что установили только одну или две розетки.

Гардеробная

Эту зону нередко вообще оставляют без электроточек. Однако здесь могут понадобиться утюг, отпариватель, пылесос или дополнительное освещение. Несколько розеток сделают пользование гардеробной значительно комфортнее.

Спальня

Одна из самых распространенных ошибок – недостаточное количество розеток возле кровати. Смартфоны, смарт-часы, настольные лампы, увлажнители воздуха и другие устройства быстро занимают все доступные места.

Лоджия или балкон

Если балкон используется не только для хранения вещей, но и как зона отдыха или домашний кабинет, розетки становятся необходимостью. Они могут понадобиться для освещения, ноутбука, обогревателя или зарядки гаджетов.

Рабочая зона

Даже если отдельного кабинета нет, место для работы требует запаса розеток. Ноутбук, монитор, принтер, роутер и другая техника быстро показывают, что двух-трех розеток недостаточно.



Где в квартире всегда не хватает розеток / Фото Pexels

Эксперты по ремонту советуют еще на этапе планирования проекта составить список всех электроприборов в квартире и добавить не менее 20 – 30% запаса. Это поможет избежать использования удлинителей и сделает жилье более комфортным и функциональным.

