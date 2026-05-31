Дизайнеры интерьеров kr.group_ в тиктоке назвали 7 зон, где чаще всего не хватает розеток.
В каких местах квартиры всегда не хватает розеток?
- Прихожая
Именно здесь заряжают робот-пылесос, подключают сушилки для обуви, пылесос или праздничное освещение. Кроме того, все популярнее становятся консоли с подсветкой и электронные замки. Поэтому нескольких розеток у входа точно не будет много.
- Кухня
Абсолютный рекордсмен по количеству электроприборов. Кофеварка, чайник, тостер, мультиварка, блендер, зарядки для гаджетов – список можно продолжать долго. Специалисты советуют предусмотреть больше розеток над рабочей поверхностью, чем кажется необходимым.
- Санузел
Фен, электрическая зубная щетка, ирригатор, стиральная машина, сушильная машина и зеркало с подсветкой нуждаются в питании. Часто после ремонта владельцы квартир жалеют, что установили только одну или две розетки.
- Гардеробная
Эту зону нередко вообще оставляют без электроточек. Однако здесь могут понадобиться утюг, отпариватель, пылесос или дополнительное освещение. Несколько розеток сделают пользование гардеробной значительно комфортнее.
- Спальня
Одна из самых распространенных ошибок – недостаточное количество розеток возле кровати. Смартфоны, смарт-часы, настольные лампы, увлажнители воздуха и другие устройства быстро занимают все доступные места.
- Лоджия или балкон
Если балкон используется не только для хранения вещей, но и как зона отдыха или домашний кабинет, розетки становятся необходимостью. Они могут понадобиться для освещения, ноутбука, обогревателя или зарядки гаджетов.
- Рабочая зона
Даже если отдельного кабинета нет, место для работы требует запаса розеток. Ноутбук, монитор, принтер, роутер и другая техника быстро показывают, что двух-трех розеток недостаточно.
Где в квартире всегда не хватает розеток / Фото Pexels
Эксперты по ремонту советуют еще на этапе планирования проекта составить список всех электроприборов в квартире и добавить не менее 20 – 30% запаса. Это поможет избежать использования удлинителей и сделает жилье более комфортным и функциональным.
Как рассчитать количество розеток для кухни?
- Ранее мы уже рассказывали, что для кухни рекомендуется от 12 до 20 розеток, в зависимости от размера помещения и количества техники, с учетом крупной бытовой техники и мелкой техники на рабочей поверхности.
- Основное количество розеток следует размещать над рабочей поверхностью, поскольку это главная зона для мелкой техники. Розетки должны быть на высоте 10 – 15 сантиметров от столешницы.