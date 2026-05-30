Именно поэтому дизайнеры @kr.group_ в тиктоке советуют обратить внимание на цвет тауп, который считают одним из самых универсальных в интерьере.

Смотрите также Такого вы точно нигде не увидите: какие цвета реже всего встречаются в современных интерьерах

Какой цвет подстраивается под любой свет?

Тауп (taupe) – это сложный оттенок, сочетающий серые и бежевые тона. Благодаря такому балансу он способен адаптироваться к различным условиям освещения.

В солнечных комнатах цвет может выглядеть более теплым и более бежевым.

А в помещениях с холодным светом – приобретать сдержанный серый оттенок.

Именно эта особенность сделала тауп одним из фаворитов современных дизайнеров. Он не перегружает пространство, легко сочетается с большинством популярных цветов и подходит как для классических, так и для современных интерьеров.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Еще одним преимуществом таупа является его способность создавать ощущение уюта и одновременно элегантности. В отличие от чисто серых оттенков, которые иногда кажутся слишком холодными, тауп добавляет помещению тепла. В то же время он выглядит сдержаннее и благороднее традиционного бежевого.

Как тауп выглядит в интерьере: смотрите видео

Где использовать этот цвет?

Специалисты рекомендуют использовать этот цвет для оформления стен, мягкой мебели, штор или декоративных элементов. Особенно удачно тауп сочетается с:

натуральным деревом,

белым цветом,

черными акцентами,

мрамором,

металлическими деталями.

Благодаря своей универсальности и способности меняться в зависимости от освещения тауп уже несколько лет остается одним из самых актуальных оттенков в дизайне интерьеров. И похоже, ближайшее время он не собирается терять свои позиции.

Какие цвета дизайнеры советуют для интерьера в 2026 году?

Ранее мы писали, что в 2026 году дизайнеры рекомендуют сложные природные цвета для интерьера, которые создают атмосферу спокойствия и уюта. Среди фаворитов выделяются оттенки "Цапля", "Засахаренный имбирь", "Ириска", "Глубинный серый", и "Посейдон".