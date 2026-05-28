Речь идет не только о ярких или странных оттенках. Многие цвета просто считаются "рискованными", поэтому люди редко решаются использовать их в квартирах, передает Livingetc.

Какие цвета сейчас почти не увидеть в интерьерах?

Лаймовый зеленый

Один из самых редких цветов в современных квартирах – яркий лаймовый зеленый. Дизайнеры объясняют: многие люди до сих пор ассоциируют его с "кислотными" интерьерами 90-х годов, поэтому избегают такого оттенка. Однако в правильном сочетании лаймовый может выглядеть очень современно и даже дорого.

К примеру, его можно использовать как осторожный акцент в сочетании с мягкими серыми или голубыми цветами.

Один из самых редких цветов – лаймовый зеленый / Фото Pinterest

Баклажановый

Темные фиолетовые оттенки почти не встречаются в обычных квартирах, хотя дизайнеры все чаще возвращают их в моду. Баклажановый цвет:

добавляет глубины;

создает "дорогой" эффект;

делает пространство атмосферным.

Чаще всего его используют в спальнях и домашних кабинетах. Однако стоит отметить, что этот цвет действительно довольно противоречивый.



Фиолетовый цвет часто делает интерьер очень мрачным / Фото Pinterest

Томатный красный

Красные стены считаются одним из самых "опасных" решений в интерьере. Именно поэтому томатный красный сейчас почти не встречается в обычных квартирах.



Красные стены считаются одним из самых "опасных" решений / Фото Pinterest

Горчично-желтый

Желтые интерьеры долгое время считались устаревшими, однако в 2026 году сложные "грязные" оттенки желтого снова возвращаются в тренды. Особенно популярными стали:

горчичный;

медовый;

охристый.

Такие цвета добавляют тепла и хорошо сочетаются с деревом.



Как стильно вписать горчично-желтый в интерьер / Фото Pinterest

Черный

Несмотря на популярность темных деталей, полностью черные стены или большие черные поверхности до сих пор остаются редкостью. Люди боятся, что такой интерьер:

будет мрачным;

"уменьшит" квартиру;

будет выглядеть слишком агрессивно.

Однако дизайнеры все чаще используют матовый черный в loft-пространствах и современных интерьерах. Особенно эффектно черный выглядит в сочетании с теплой подсветкой и натуральным деревом.



Черные стены до сих пор остаются редкостью / Фото Pinterest

Какие цвета дизайнеры советуют для интерьера в 2026 году?

В 2026 году дизайн интерьера заметно меняется. Если еще несколько лет назад главными трендами были "стерильные" белые стены, холодные серые оттенки и максимально нейтральные квартиры, то сейчас дизайнеры все чаще говорят об усталости людей от таких интерьеров.

Современное жилье больше не должно напоминать шоурум или офисное пространство. Наоборот – в тренде теплая атмосфера, естественность и цвета, которые помогают человеку чувствовать спокойствие и комфорт дома. Именно поэтому в 2026 году популярность набирают сложные природные оттенки, которые дизайнеры называют "живыми" цветами.

Речь идет не о ярких агрессивных красках, а о глубоких и многослойных тонах, меняющихся в зависимости от освещения и создающих в интерьере эффект так называемой "тихой роскоши".