Дизайнеры Good Housekeeping объясняют эту тенденцию просто – в тренде минимализм, фактурность и "дорогой вид" без лишнего визуального шума.
Кроме того, новые покрытия часто служат дольше, лучше выдерживают влагу, механические повреждения и легче в уходе.
Чем заменить классические обои?
- Декоративная штукатурка – главный тренд современного ремонта
Один из самых популярных вариантов сегодня – декоративная штукатурка, которая может иметь эффект бетона, камня, ткани или дерева. Ее выбирают из-за долговечности, устойчивость к влаге, экологичность и простой уход. К тому же декоративная штукатурка имеет "дорогой" визуальный эффект. Особенно популярны текстуры типа травертина, микроцемента и матовых природных поверхностей. Такое покрытие хорошо смотрится как в гостиной, так и в кухне или ванной.
Декоративная штукатурка / Фото Brick Wall
- Акустические панели – комфорт и тишина дома
После распространения дистанционной работы спрос на шумоизоляцию вырос в разы. Именно поэтому акустические панели стали настоящим трендом. Они:
- поглощают шум;
- улучшают акустику комнаты;
- придают интерьеру современный вид.
Чаще всего их используют в спальнях, кабинетах и детских комнатах. Особенно популярны деревянные реечные конструкции и мягкие тканевые панели в скандинавском стиле.
Акустические панели выглядят стильно и практично / Фото his.ua
- Гибкий камень – эффект премиум-дизайна
Гибкий камень активно набирает популярность в Украине и Европе. Это материал, который сочетает натуральную текстуру камня с гибкой основой. Его преимущества:
- легкий монтаж;
- влагостойкость;
- прочность;
- универсальность.
Его часто используют для акцентных стен, кухонь, ванных комнат и ниш. Главное правило дизайнеров – не перегружать пространство и использовать его точечно.
Гибкий камень сочетает натуральную текстуру камня с гибкой основой / Фото "Гранд-Фасад"
- Керамика на стенах – больше не только для ванной
Современная плитка давно вышла за пределы ванной комнаты. В 2026 году ее активно используют в гостиных и даже спальнях. Современная керамика имитирует мрамор, дерево, бетон или даже природный камень. Преимущества очевидны:
- долговечность;
- устойчивость к влаге;
- простота ухода;
- стабильный вид на годы.
Для маленьких комнат дизайнеры советуют вертикальную укладку – она визуально приподнимает потолок.
Современная плитка давно не ограничивается только ванной комнатой / Фото Unsplash
- 3D-панели – эффект дорогого интерьера
Объемные стеновые панели остаются одним из самых заметных трендов в дизайне. Они позволяют:
- скрыть неровности стен;
- добавить глубины пространству;
- создать акцентные зоны;
- улучшить освещение интерьера.
Особенно эффектно смотрятся в сочетании с LED-подсветкой – свет подчеркивает рельеф и создает "премиальный" вид комнаты.
3D-панели выглядят очень стильно / Фото Pinterest
Почему обои постепенно теряют популярность?
Дизайнеры отмечают: классические обои уже не соответствуют современным требованиям к интерьеру. Основные причины:
- быстрое изнашивание;
- однотипный вид;
- меньшая практичность;
- сложность в уходе.
Зато новые материалы лучше адаптируются к современным квартирам и трендов – натуральность, текстуры и минимализм.
Интересный лайфхак! Перед ремонтом Специалисты советуют всегда покупать на 10 – 15% больше материала, чем нужно по расчетам, а также проверять, как покрытие выглядит при разном освещении – дневном и вечернем. Именно свет часто определяет финальный вид интерьера.