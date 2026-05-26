Дизайнеры Good Housekeeping объясняют эту тенденцию просто – в тренде минимализм, фактурность и "дорогой вид" без лишнего визуального шума.

Кроме того, новые покрытия часто служат дольше, лучше выдерживают влагу, механические повреждения и легче в уходе.

Чем заменить классические обои?

Декоративная штукатурка – главный тренд современного ремонта

Один из самых популярных вариантов сегодня – декоративная штукатурка, которая может иметь эффект бетона, камня, ткани или дерева. Ее выбирают из-за долговечности, устойчивость к влаге, экологичность и простой уход. К тому же декоративная штукатурка имеет "дорогой" визуальный эффект. Особенно популярны текстуры типа травертина, микроцемента и матовых природных поверхностей. Такое покрытие хорошо смотрится как в гостиной, так и в кухне или ванной.

Декоративная штукатурка / Фото Brick Wall

Акустические панели – комфорт и тишина дома

После распространения дистанционной работы спрос на шумоизоляцию вырос в разы. Именно поэтому акустические панели стали настоящим трендом. Они:

поглощают шум;

улучшают акустику комнаты;

придают интерьеру современный вид.

Чаще всего их используют в спальнях, кабинетах и детских комнатах. Особенно популярны деревянные реечные конструкции и мягкие тканевые панели в скандинавском стиле.



Акустические панели выглядят стильно и практично / Фото his.ua

Гибкий камень – эффект премиум-дизайна

Гибкий камень активно набирает популярность в Украине и Европе. Это материал, который сочетает натуральную текстуру камня с гибкой основой. Его преимущества:

легкий монтаж;

влагостойкость;

прочность;

универсальность.

Его часто используют для акцентных стен, кухонь, ванных комнат и ниш. Главное правило дизайнеров – не перегружать пространство и использовать его точечно.



Гибкий камень сочетает натуральную текстуру камня с гибкой основой / Фото "Гранд-Фасад"

Керамика на стенах – больше не только для ванной

Современная плитка давно вышла за пределы ванной комнаты. В 2026 году ее активно используют в гостиных и даже спальнях. Современная керамика имитирует мрамор, дерево, бетон или даже природный камень. Преимущества очевидны:

долговечность;

устойчивость к влаге;

простота ухода;

стабильный вид на годы.

Для маленьких комнат дизайнеры советуют вертикальную укладку – она визуально приподнимает потолок.



Современная плитка давно не ограничивается только ванной комнатой / Фото Unsplash

3D-панели – эффект дорогого интерьера

Объемные стеновые панели остаются одним из самых заметных трендов в дизайне. Они позволяют:

скрыть неровности стен;

добавить глубины пространству;

создать акцентные зоны;

улучшить освещение интерьера.

Особенно эффектно смотрятся в сочетании с LED-подсветкой – свет подчеркивает рельеф и создает "премиальный" вид комнаты.



3D-панели выглядят очень стильно / Фото Pinterest

Почему обои постепенно теряют популярность?

Дизайнеры отмечают: классические обои уже не соответствуют современным требованиям к интерьеру. Основные причины:

быстрое изнашивание;

однотипный вид;

меньшая практичность;

сложность в уходе.

Зато новые материалы лучше адаптируются к современным квартирам и трендов – натуральность, текстуры и минимализм.

Интересный лайфхак! Перед ремонтом Специалисты советуют всегда покупать на 10 – 15% больше материала, чем нужно по расчетам, а также проверять, как покрытие выглядит при разном освещении – дневном и вечернем. Именно свет часто определяет финальный вид интерьера.