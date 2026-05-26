Дизайнери Good Housekeeping пояснюють цю тенденцію просто – у тренді мінімалізм, фактурність і "дорогий вигляд" без зайвого візуального шуму.

Дивіться також Дуже небезпечно: від якого популярного типу жалюзі треба негайно відмовитися

Крім того, нові покриття часто служать довше, краще витримують вологу, механічні пошкодження та легше в догляді.

Чим замінити класичні шпалери?

Декоративна штукатурка – головний тренд сучасного ремонту

Один із найпопулярніших варіантів сьогодні – декоративна штукатурка, яка може мати ефект бетону, каменю, тканини або дерева. Її обирають через довговічність, стійкість до вологи, екологічність та простий догляд. До того ж декоративна штукатурка має "дорогий" візуальний ефект. Особливо популярні текстури типу травертину, мікроцементу та матових природних поверхонь. Таке покриття добре виглядає як у вітальні, так і в кухні чи ванній.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Декоративна штукатурка / Фото Brick Wall

Акустичні панелі – комфорт і тиша вдома

Після поширення дистанційної роботи попит на шумоізоляцію зріс у рази. Саме тому акустичні панелі стали справжнім трендом. Вони:

поглинають шум;

покращують акустику кімнати;

додають інтер'єру сучасного вигляду.

Найчастіше їх використовують у спальнях, кабінетах і дитячих кімнатах. Особливо популярні дерев'яні рейкові конструкції та м'які тканинні панелі у скандинавському стилі.



Акустичні панелі виглядають стильно та практично / Фото his.ua

Гнучкий камінь – ефект преміум-дизайну

Гнучкий камінь активно набирає популярності в Україні та Європі. Це матеріал, який поєднує натуральну текстуру каменю з гнучкою основою. Його переваги:

легкий монтаж;

вологостійкість;

міцність;

універсальність.

Його часто використовують для акцентних стін, кухонь, ванних кімнат та ніш. Головне правило дизайнерів – не перевантажувати простір і використовувати його точково.



Гнучкий камінь поєднує натуральну текстуру каменю з гнучкою основою / Фото "Гранд-Фасад"

Кераміка на стінах – більше не тільки для ванної

Сучасна плитка давно вийшла за межі ванної кімнати. У 2026 році її активно використовують у вітальнях і навіть спальнях. Сучасна кераміка імітує мармур, дерево, бетон або навіть природний камінь. Переваги очевидні:

довговічність;

стійкість до вологи;

простота догляду;

стабільний вигляд на роки.

Для маленьких кімнат дизайнери радять вертикальне укладання – воно візуально піднімає стелю.



Сучасна плитка давно не обмежується лише ванною кімнатою / Фото Unsplash

3D-панелі – ефект дорогого інтер'єру

Об'ємні стінові панелі залишаються одним із найпомітніших трендів у дизайні. Вони дозволяють:

приховати нерівності стін;

додати глибини простору;

створити акцентні зони;

покращити освітлення інтер'єру.

Особливо ефектно виглядають у поєднанні з LED-підсвіткою – світло підкреслює рельєф і створює "преміальний" вигляд кімнати.



3D-панелі виглядають дуже стильно / Фото Pinterest

Чому шпалери поступово втрачають популярність?

Дизайнери відзначають: класичні шпалери вже не відповідають сучасним вимогам до інтер'єру. Основні причини:

швидке зношування;

однотипний вигляд;

менша практичність;

складність у догляді.

Натомість нові матеріали краще адаптуються до сучасних квартир і трендів – натуральність, текстури та мінімалізм.

Цікавий лайфхак! Перед ремонтом Фахівці радять завжди купувати на 10 – 15% більше матеріалу, ніж потрібно за розрахунками, а також перевіряти, як покриття виглядає при різному освітленні – денному і вечірньому. Саме світло часто визначає фінальний вигляд інтер'єру.