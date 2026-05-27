Именно поэтому дизайнеры все чаще обращают внимание на нестандартные цвета из палитр Pantone и современных европейских коллекций. Больше о таких цветах рассказали на странице @stardesign.store в тиктоке.
Смотрите также Обои уже "вчерашний день": какие покрытия для стен стоит выбирать в 2026 году
Какие цвета советуют выбирать дизайнеры в 2026 году?
Среди фаворитов этого года особенно выделяют пять оттенков:
- "Цапля",
- "Засахаренный имбирь",
- "Ириска",
- "Глубинный серый",
- "Посейдон".
Эксперты объясняют их популярность тем, что такие цвета выглядят дороже классических базовых решений, но при этом не перегружают интерьер и легко сочетаются с натуральными материалами.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что стоит знать о каждом из этих оттенков?
- "Цапля"
Цвет "Цапля" дизайнеры уже называют современной альтернативой обычному белому. Это мягкий светло-серый оттенок с теплым подтоном, который напоминает утренний туман или светлые перья птицы. Главное преимущество этого цвета – его способность делать пространство визуально легче и просторнее.
В отличие от холодного белого, который иногда создает "офисный" эффект, "Цапля" выглядит значительно мягче и уютнее. Именно поэтому этот оттенок часто используют в:
- спальнях,
- небольших квартирах,
- интерьерах в стиле минимализм или japandi.
Особенно эффектно он выглядит в сочетании со светлым деревом, льняным текстилем и теплым освещением.
- "Засахаренный имбирь"
Одним из самых необычных, но одновременно популярных цветов стал "Засахаренный имбирь". Это карамельно-пряный оттенок, который сочетает легкие медные нотки и делает интерьер теплее.
Популярность этого оттенка легко объяснить, ведь люди начали массово уставать от "холодных" серых квартир, которые были популярными последние годы. Именно поэтому теплые природные цвета сейчас возвращаются в моду.
- "Ириска"
Еще один фаворит 2026 года – цвет "Ириска". Фактически это обновленная версия классического бежевого, но глубже, теплее и более "дорогая" на вид. В этом оттенке сочетаются карамельные, сливочные и кофейные нотки, благодаря чему интерьер выглядит мягче и уютнее.
Дизайнеры объясняют, что "Ириска" хорошо работает в квартирах с недостаточным естественным освещением, поскольку добавляет пространству тепла. Именно поэтому этот цвет часто используют для стен в спальнях, гостиных и кухнях. Кроме того, "Ириска" прекрасно сочетается с натуральными тканями, светлым деревом и кремовыми оттенками.
- "Глубинный серый"
Несмотря на возвращение теплых оттенков, сложные темные цвета также остаются в тренде. Один из главных фаворитов дизайнеров – "Глубинный серый". Это насыщенный графитовый оттенок с холодным подтоном, который добавляет интерьеру контраста, глубины и архитектурности.
- "Посейдон"
Цвет "Посейдон" стал одним из самых популярных синих оттенков в современных интерьерах. Это глубокий морской синий с холодными нотками, который создает атмосферу спокойствия и визуальной "дороговизны". Дизайнеры часто используют его для акцентных стен, диванов, кухонных фасадов и даже спален. Особенно эффектно "Посейдон" выглядит в сочетании с:
- натуральным камнем,
- золотыми деталями,
- теплым светом.
По словам экспертов, синие оттенки в 2026 году символизируют стабильность, спокойствие и баланс – именно то, чего многим людям сегодня не хватает в интерьере.
Какие цвета советуют выбирать дизайнеры в 2026 году: смотрите видео
Почему сложные цвета стали главным трендом?
Эксперты объясняют: в 2026 году люди все чаще хотят видеть дома не "идеальную картинку", а комфортное и эмоционально теплое пространство. Именно поэтому популярность набирают сложные природные цвета, которые:
- не утомляют глаза;
- создают глубину;
- выглядят дороже;
- помогают сделать интерьер более "живым".
В моде сейчас натуральность, текстуры и спокойные палитры без агрессивных контрастов. И именно такие оттенки, как "Цапля", "Засахаренный имбирь" или "Посейдон", лучше всего соответствуют этому тренду.