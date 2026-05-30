Більше про це розповіли на сторінці @fabryka.kvartyr у тіктоці.

Дивіться також Не ламінат та не паркет: яке покриття підлоги зробило справжню революцію в ремонті

Що робить ремонт візуально дорожчим?

Підвісні меблі

Підвісні тумби у ванній кімнаті, консолі в передпокої чи навісні меблі у вітальні візуально полегшують простір. Крім того, вони значно спрощують прибирання.

Стеля з тіньовим профілем

Один із найпопулярніших прийомів у сучасних інтер'єрах. Завдяки спеціальному профілю між стелею та стіною залишається тонка тіньова лінія, яка створює ефект "парячої" стелі та надає приміщенню дорожчого вигляду.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Кухонний фартух без куточків і плінтуса

У дорогих кухнях дедалі частіше відмовляються від пластикових куточків і плінтусів між стільницею та фартухом. Завдяки якісному монтажу поверхні стикуються майже непомітно, що виглядає значно естетичніше та сучасніше.

Трубчасті радіатори

Звичайні батареї поступово поступаються місцем стильним трубчастим радіаторам. Вони не лише виконують свою основну функцію, а й стають повноцінним елементом дизайну інтер'єру.

Виділена зона для телевізора

У преміальних інтер'єрах телевізор рідко просто вішають на стіну. Для нього створюють окрему композицію з декоративних панелей, підсвічування, каменю або дерев'яних вставок, що робить простір більш гармонійним.

Чорні матові вимикачі та розетки

Такі дрібниці суттєво впливають на загальне сприйняття ремонту. Чорна матова фурнітура виглядає дорожче за стандартні білі рішення та чудово поєднується із сучасними інтер'єрами.

Двері прихованого монтажу

Двері без лиштви, які знаходяться в одній площині зі стіною, давно стали ознакою дизайнерського ремонту. Вони допомагають створити чисті лінії та візуально розширюють простір.

Продумане багаторівневе освітлення

Ще одна характерна риса дорогих інтер'єрів – поєднання основного, декоративного та акцентного освітлення. Сценарії світла дозволяють змінювати атмосферу приміщення залежно від часу доби та потреб мешканців.

Що робить ремонт візуально дорожчим: дивіться відео

Дизайнери наголошують: саме увага до деталей, а не лише вартість оздоблення, формує відчуття елітного ремонту. Навіть кілька таких рішень здатні зробити квартиру більш сучасною, стильною та дорогою на вигляд.

Яких рішень в дизайні квартири варто уникати?

Раніше ми писали, що тренди в інтер'єрі змінюються блискавично швидко. Те, що ще кілька років тому вважалося "дорогим дизайном", сьогодні дедалі частіше називають застарілим або таким, що візуально здешевлює простір. У 2026 році дизайнери не радять робити кухні з "нависаючими" верхніми шафами, карнізи на стінах та шафи-купе.