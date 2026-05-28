Витирати пил з кожної окремої ламелі – довго й нудно. Втім, є популярний лайфхак, який значно спрощує цей процес. Для нього потрібен лише один кухонний предмет – щипці. Про це пише Real Simple.

Як швидко і ефективно очистити від пилу жалюзі?

Підготовка дуже проста:

візьміть кухонні щипці – невеликі підійдуть найкраще;

обгорніть їх серветками з мікрофібри, вологими серветками або навіть старими шкарпетками;

закріпіть тканину гумками;

затисніть ламель жалюзі між щипцями;

проведіть уздовж ламелі, збираючи пил одразу з двох боків.

Експертка з прибирання Беккі Рапінчук пояснила, що такий спосіб дозволяє прибирати вдвічі швидше, адже очищаються одразу обидві сторони ламелі.

Варто періодично струшувати пил у смітник або міняти серветки, якщо жалюзі дуже брудні. У результаті очищення одного вікна займає щонайменше 10 хвилин.

Ламелі жалюзі можна швидко очистити за допомогою кухонних щипців / Фото Laura Millar

Зверніть увагу! Для кращого ефекту можна злегка розпилити універсальний засіб для чищення на жалюзі або серветки. Починайте прибирання зверху вниз, щоб пил не осідав на вже чистих ламелях.

Як очистити вікна і не залишити розводів?

Щоб помити вікна без розводів, не варто одразу брати мокру ганчірку. Спершу потрібно прибрати сухий пил мікрофіброю, інакше він перетвориться на брудні розводи.

Після сухого прибирання можна мити вікна розчином із теплої води та рідкого господарського мила.

Для блиску скло радять протерти сумішшю води й оцту. Також не забудьте помити рами, підвіконня та москітну сітку, адже там накопичується багато пилу.

