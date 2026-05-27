У тіктоці набирає популярності відео від студії дизайну Stardesign, де показали, як різні кольори вхідних дверей виглядають на фоні світлого сучасного інтер'єру.

Дивіться також "Чапля" та "зацукрований імбир": які кольори дизайнери радять для інтер'єру у 2026 році

Ролик наочно демонструє: навіть дорогий ремонт може виглядати "дешево" через невдалий відтінок дверей.

Чому двері так сильно впливають на інтер'єр?

Дизайнери пояснюють: вхідні двері – це один із найбільших візуальних акцентів у передпокої. Людина бачить їх буквально першими, коли заходить у квартиру. Саме тому колір дверей або гармонійно "збирає" весь інтер'єр, або повністю вибивається із загальної стилістики. Особливо це помітно у квартирах зі світлими стінами, мінімалістичним ремонтом та сучасними меблями.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Які двері зараз вважають застарілими?

У відео показали кілька популярних варіантів дверей, які досі часто встановлюють у квартирах. Серед них:

класичні коричневі двері;

темно-коричневі відтінки;

двері під "червоне дерево";

занадто контрастні моделі;

варіанти з масивними темними лиштвами.

Дизайнери пояснюють, що такі кольори часто створюють "важкий" ефект і візуально старять інтер'єр, особливо якщо стіни світлі, а простір невеликий. Найбільше критики зараз отримують двері у теплих червоно-коричневих тонах, які були популярними у 2000-х роках.

Як різні двері виглядають у світлому інтер'єрі: дивіться відео

Які кольори дверей зараз у тренді?

Натомість у сучасних інтер'єрах дизайнери радять звертати увагу на спокійні та "архітектурні" відтінки. У тренді зараз:

графітові двері;

світле дерево;

матові поверхні;

білий колір із темними акцентами;

складні сіро-бежеві відтінки.

Особливо популярними стали двері у кольорі світлого дуба або графіту – вони виглядають сучасно, не перевантажують простір і легко поєднуються зі світлими стінами.

Що радять дизайнери у 2026 році?

Головний тренд сучасного дизайну – цілісність простору та спокійна кольорова палітра. Саме тому дизайнери рекомендують:

уникати занадто "важких" коричневих відтінків;

не використовувати глянцеві двері;

обирати матові та природні текстури;

підбирати двері під загальну атмосферу квартири.

Адже навіть одна деталь може або зробити інтер'єр стильним, або повністю зіпсувати його враження.