Головне правило миття вікон – не починати з води. Про це пишуть "Добрі новини".

Як правильно помити вікна, щоб не було розводів?

Якщо намочити пил, він перетвориться на брудну масу, яку потім складно відтерти.

Тому спершу зробіть сухе прибирання: візьміть серветку з мікрофібри й протріть усі поверхні. Починайте з внутрішньої частини скла та рам, далі переходьте до підвіконня.

Потім відкрийте вікно, очистьте рами по периметру, зовнішню сторону і відлив. Бруд у вузьких щілинах зручно прибрати щіточкою або пилососом.

Після цього переходьте до миття.

Найпростіший розчин: 1 столова ложка рідкого господарського мила на 5 літрів теплої води. Він добре видаляє пил, жир і сліди від рук.

Протріть вікно м'якою губкою або мікрофіброю, рухаючись у тому ж порядку, що й під час сухого очищення. Цей розчин також допоможе прибрати потемніння на гумках і сліди на пластику.

Якщо є пліснява, обробіть гумки перекисом водню, залиште на пів години й почистьте щіткою.

Для ідеального блиску приготуйте простий спрей: склянка чистої води й столова ложка оцту. Нанесіть його на скло та витріть спеціальною серветкою без ворсу.

Не забудьте й про москітну сітку – вона накопичує багато пилу. Помийте її у ванній з милом і змийте душем.

Отже, секрет чистих вікон простий: спочатку сухе прибирання, потім миття мильним розчином і на завершення – полірування скла.

Перед тим, як мити вікна, їх треба протерти сухою ганчіркою / Фото Pexels

Як уникнути розводів на вікнах: лайфхак від професіонала

Професійний мийник вікон Кірон Фошер поділився простим секретом, як уникнути розводів під час весняного прибирання. Про це пише The Sun.

За словами експерта, головна помилка – мити вікна під прямим сонцем. Вода висихає занадто швидко, і на склі залишаються сліди. Найкраще обирати похмурий день.

Також він радить використовувати мінімум засобів – достатньо лише краплі рідини для миття посуду. Надлишок мила або брудна ганчірка часто і є причиною розводів.

Для кращого результату варто користуватися скребком для скла та витирати його після кожного руху.

